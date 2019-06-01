«МЮ» намерен поднять зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделюМатч ТВ 01:36

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт. По его условиям зарплата футболиста в неделю составит около 500 тысяч фунтов стерлингов. Согласно нынешнему соглашению, француз зарабатывает 290 тысяч.

«МЮ» намерен поднять зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделю

Экономика В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране Накануне Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Футбол Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.

ЖКХ Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ Согласно документу, льготу получают Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и проживающие с ними родственники.

Футбол УЕФА понизил категорию у Безбородова Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.

Музыка Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ» Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.

Экономика Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.

Армия и оружие На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.

Кино Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019 Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.

Происшествия Купюры российского «банка приколов» сбывают в Финляндии Отмечается, что за последние несколько дней в правоохранительные органы Финляндии обратились сразу несколько человек, у которых также вместо настоящих банкнот достоинством 20 и 50 евро были билеты «банка приколов».

Общество Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.

Происшествия Бывшего топ-менеджера института «Росатома» арестовали по делу о взятке Чертановский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора одной из компаний атомной отрасли Владимира Щенникова по обвинению во взяточничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь инстанции Наталья Орешникова.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.

Общество КС уточнил основания для отказа в проведении митингов Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.

Шоу-бизнес Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.

Происшествия МВД России выплатит 100 000 рублей лениногорцу, над которым измывались участковые Суд Лениногорска обязал МВД России выплатить 100 000 рублей местному жителю Ильдару Шарифуллину .

Шоу-бизнес Пугачева выступила с обращением к Галкину Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.

Политика Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе В администрации президента России наблюдают за ходом урегулирования вопроса с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.

Происшествия Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.

Общество Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.

Политика Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, который является президентом Франции, заявил о том, что правительство Украины не готово на прямые переговоры с Луганском и Донецком, но готовы общаться в «минском» формате на тему прекращения ведения огня, сообщают «РИА новости».