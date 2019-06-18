Футбол

«МЮ» намерен поднять зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделюМатч ТВ 01:36

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт. По его условиям зарплата футболиста в неделю составит около 500 тысяч фунтов стерлингов. Согласно нынешнему соглашению, француз зарабатывает 290 тысяч.
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СМИ: «Ювентус» готов конкурировать с «Реалом» за трансфер Погба

Матч ТВ10:01

СМИ: «Ювентус» готов конкурировать с «Реалом» за трансфер Погба

Sportbox.RU10:01

СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов платить Погба 500 тысяч фунтов в неделю

Спорт-Экспресс01:15

Daily Mail: «МЮ» предложит Погба новый контракт с зарплатой 500 тысяч фунтов в неделю

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«МЮ» хочет предложить Погба контракт с зарплатой £ 500 тыс. в неделю

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Уходя – уходи. Погба покидает МЮ не из-за денег

Soccer.ru08:15

«МЮ» не хочет расставаться с Погба и предлагает £500 тыс. в неделю

Газета.Ruвчера в 23:46
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
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Поль Погба
Французский футболист
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