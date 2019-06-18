Футбол
«МЮ» намерен поднять зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделюМатч ТВ 01:36
Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт. По его условиям зарплата футболиста в неделю составит около 500 тысяч фунтов стерлингов. Согласно нынешнему соглашению, француз зарабатывает 290 тысяч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:53, Вашингтон
Политика
Жена Макрона поделилась опытом с женой Зеленского
Обновлено в 05:29
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Финляндии начали принимать российские билеты «банка приколов»
Полиция Финляндии столкнулась с использованием купюр, похожих на настоящие, но не являющихся таковыми.
Обновлено в 07:17
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Корабль ВМС Польши получил пробоину на учениях НАТО
Десантный корабль ORP Gniezno польских ВМС получил пробоину во время участия в учениях НАТО Baltops-2019 в Балтийском море, сообщает RMF.
Обновлено в 06:13
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс
Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки.
Обновлено в 00:41
Политика
В Кремле прокомментировали планы Зеленского пообщаться с Путиным
Что касается конфликта в Донбассе, то, по словам Пескова, о нем с Зеленским должен говорить не Путин, а жители Донбасса, так как «они непосредственные собеседники» Киева.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область
Читайте такжеВ Чемодановке арестовали 15 цыган после массовой драки По словам президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова, в Волгоградскую область переселились на время конфликта 4-5 семей.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Авто
Китайский аналог Nissan Qashqai хвастается новым дизайном
Напомним, новинка размеры которой сопоставимы с Nissan Murano, построена на платформе удлиненного Qashqai+2 предыдущей генерации.
Обновлено вчера в 22:11
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Юный фигурист в Петербурге получил тяжелые травмы от конька партнерши
Как выяснило агентство «Оперативное прикрытие», ребенка доставили в больницу из спортивной школы «Динамо» с открытой черепно-мозговой травмой, переломом передней лобной кости, рубленой раной лба.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Технологии
Twitch подал в суд на стримеров порно, фильмов и сериалов
Twitch подал в суд на анонимных троллей, которые стримили порно, фильмы и сериалы на платформе.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке
В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:41
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено вчера в 05:56
Политика
Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-Бурже
Первый день авиасалона в Ле-Бурже не принес Boeing ни одного контракта.
Обновлено в 06:03
Общество
СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды
Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
Обновлено в 05:51
Наука
Химики впервые синтезировали природное противораковое вещество
Обновлено вчера в 12:17
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Энергетика
Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку
Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей
Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32