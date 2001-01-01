«МЮ» начал переговоры с «Фулхэмом» по покупке полузащитника СессеньонаБомбардир.ру 15:16

Полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон может сменить клуб. По информации Sky Sports, переговоры о покупке 18-летнего полузащитника начал «Манчестер Юнайтед». Информация о сумме возможной сделки отсутствует.

«МЮ» начал переговоры с «Фулхэмом» по покупке полузащитника Сессеньона

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