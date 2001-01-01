Футбол

«МЮ» начал переговоры с «Фулхэмом» по покупке полузащитника СессеньонаБомбардир.ру 15:16

Полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон может сменить клуб. По информации Sky Sports, переговоры о покупке 18-летнего полузащитника начал «Манчестер Юнайтед». Информация о сумме возможной сделки отсутствует.
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении 18-летнего Сессеньона

ProstoProSport14:00

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере хавбека «Фулхэма» Сесеньона

Чемпионат14:43

СМИ: «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о покупке 18-летнего защитника «Фулхэма»

Матч ТВ14:04

СМИ: МЮ начал переговоры с «Фулхэмом» по трансферу 19-летнего футболиста

RT на русском15:03

«Манчестер Юнайтед» хочет купить хавбека «Фулхэма»

Soccer.ru13:41

СМИ: «МЮ» планирует приобрести Райана Сессеньона из «Фулхэма»

Спорт-Экспресс13:31

«МЮ» начал переговоры о трансфере 18-летнего хавбека «Фулхэма» Сессеньона

Sports.ru14:59
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Футбол

ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Политика

Матвиенко обсудила с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила тему Идлиба на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Обновлено в 11:25
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Происшествия

«Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций

Обновлено в 14:31
Путешествия

Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям

Обновлено в 16:48
Наука

В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда

По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия

Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери

Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
Обновлено в 09:16
Авто

Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам

Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 05:39
Музыка

Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

Обновлено в 05:33
Транспорт

Свыше 40 км дорог отремонтируют в Воскресенске в этом году

В 2019 году на территории городского округа Воскресенск планируют отремонтировать более 40 километров региональных, межмуниципальных автодорог и дорог местного значения, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
Обновлено в 12:43
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Космос

Сильная магнитная буря на Земле завершилась

Согласно информации на сайте лаборатории, буря уровня G3 (сильная) прошла 14 мая в первой половине дня, но магнитосфера оставалась возбуждённой до ночи.
Обновлено 15 мая в 03:41
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Общество

Конор Макгрегор рассказал о строительстве домов для бедных

Обновлено вчера в 23:36
Музыка

Монеточка отметит день рождения в Зеленом театре

Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Влад Топалов собирается похудеть на восемь килограммов к разгару лета

Обновлено в 12:40
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:34
Экономика

АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Единоборства

Россиянин Попов завоевал серебро на чемпионате мира по тхэквондо

Обновлено в 17:19
Футбол

Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 07:40
Кино

Фанаты «Игры престолов» потребовали переделать восьмой сезон

Фанаты сериала «Игра престолов» потребовали снять восьмой сезон заново, так как их полностью не устроил предложенный сценаристами Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бреттом Уайссом сюжет.
Обновлено вчера в 04:29
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 3 получит новый дизайн и экономичный мотор

«Провалившись» на домашнем рынке в январе-апреле 2019 года (продажи рухнули на 59%), компактный кроссовер Chery Tiggo 3 готовится к обновлению.
Обновлено в 08:56
Хоккей

Защитник сборной Латвии пропустит игру с Россией

Защитник сборной Латвии Ральф Фрайбергс пропустит встречу группового этапа чемпионата мира по хоккею с Россией.
Обновлено в 11:58
Происшествия

«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100

Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
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Райан Сессеньон
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Фулхэм» и сборной Англии по футболу до 21 года.
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Фулхэм
Британский футбольный клуб
Английский футбольный клуб, старейшая команда Лондона. Назван по имени лондонского района Фулем, в котором расположен домашний стадион команды «Крейвен Коттедж», открытый в 1896 году. Клуб основан учащимися воскресной школы в 1879 году. Был принят во Второй дивизион Футбольной лиги 1 июня 1905 года.
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