Футбол

«МЮ» начал переговоры по трансферу защитника «Барселоны» УмтитиСоветский спорт вчера в 18:40

Руководство Манчестер Юнайтед собирается укрепить защитную линию, пригласив защитника Барселоны Самуэля Умтити. Согласно источнику, англичане вышли на связь с каталонским клубом и предлагают за переход французского футболиста 50 млн евро.
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