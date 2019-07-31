Футбол
«МЮ» начал переговоры по трансферу защитника «Барселоны» УмтитиСоветский спорт вчера в 18:40
Руководство Манчестер Юнайтед собирается укрепить защитную линию, пригласив защитника Барселоны Самуэля Умтити. Согласно источнику, англичане вышли на связь с каталонским клубом и предлагают за переход французского футболиста 50 млн евро.
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«МЮ» после травмы Байи начал переговоры по трансферу защитника «Барселоны»
ProstoProSportвчера в 17:45
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
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