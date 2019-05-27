Футбол
«МЮ» начал переговоры по трансферу полузащитника «Монако» ТилемансаРИА Новости 02:35
Английский "Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу с агентом полузащитника "Монако" и сборной Бельгии по футболу Юри Тилеманса, сообщает Mirror со ссылкой на Sky Sports. По информации источника, агент 22-летнего футболиста провел переговоры с "Юнайтед" и лондонским "Тоттенхэмом".
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