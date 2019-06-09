Футбол

«МЮ» на четверть увеличит зарплату ЛингардуSport24.ru 04:39

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Отмечается, что по новому контракту зарплата Лингарда увеличится на четверть — до 130 тысяч фунтов (около 145 тысяч евро) в неделю. Лингард является воспитанником «МЮ» и находится в системе манкунианского клуба с семи лет.
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