Футбол
«МЮ» на четверть увеличит зарплату ЛингардуSport24.ru 04:39
Отмечается, что по новому контракту зарплата Лингарда увеличится на четверть — до 130 тысяч фунтов (около 145 тысяч евро) в неделю. Лингард является воспитанником «МЮ» и находится в системе манкунианского клуба с семи лет.
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