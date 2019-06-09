Футбол

«МЮ» на четверть увеличит зарплату ЛингардуSport24.ru 04:39

2 фото
Отмечается, что по новому контракту зарплата Лингарда увеличится на четверть — до 130 тысяч фунтов (около 145 тысяч евро) в неделю. Лингард является воспитанником «МЮ» и находится в системе манкунианского клуба с семи лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Лингард подпишет контракт с «МЮ» на улучшенных условиях

Sportbox.RU03:50

«МЮ» хочет продлить контракт с Лингардом

Спорт-Экспресс09:48

«МЮ» на четверть увеличит зарплату Лингарду

Sport24.ru04:39

СМИ: Лингард подпишет контракт с «МЮ» на улучшенных условиях

Матч ТВ03:50

МЮ хочет увеличить зарплату Лингарду

Soccer.ru10:46

«Манчестер Юнайтед» повысит зарплату своему лидеру

Sport.ru05:59

Лингард продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» на улучшенных условиях

Чемпионат02:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:37, Ашберн
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Пиар-директор прокомментировал сообщения о белой горячке у Алибасова

"Бари Каримович еще спит", - ответил Горжанкин, имея ввиду, что Алибасов все еще находится в медикаментозном сне, в который его ввели врачи.
Обновлено в 10:54
Наука

Названы главные угрозы для человечества

Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Единоборства

Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин взял верх над канадцем Стивом Роллсом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие

Иран представил новую систему ПВО своего производства

Обновлено в 08:45
Происшествия

Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково

Лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после вылета из-за сигнала о неисправности.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех сталкеров

Обновлено в 09:46
Футбол

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Обновлено в 10:32
Происшествия

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей РФ и США

Кадры инцидента, произошедшего ранее с участием боевых кораблей РФ и США в Восточно-Китайском море, опубликовали в Twitter.
Обновлено 07 июня в 09:56
Футбол

Полузащитник «Барселоны» Боатенг вернется в «Сассуоло»

Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг вернется в «Сассуоло».
Обновлено в 10:33
Гаджеты

В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam

Возможно, Valve начнёт его публичное тестирование в ближайшее время. Подробнее почитать о редизайне можно в нашей мартовской заметке.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки

Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области Украины 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2

Спасатели обнаружили живым одного из членов экипажа самолета Ан-2, который совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии.
Обновлено в 10:23
Политика

Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
Обновлено в 06:17
Политика

КС Молдавии отнял полномочия президента у Додона

В Молдавии Конституционный суд постановил временно передать исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу полномочия президента страны Игоря Додона.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Театры

В станице Тбилисской состоялся детский карнавал

Герои Пушкина ожили на улицах станицы Тбилисской Краснодарского края Здесь состоялся карнавал, приуроченный к 220-летию со дня рождения великого поэта.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Политика

Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов стать премьером в случае победы его партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах.
Обновлено в 09:27
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Политика

Захарова обвинила США в желании ослабить взаимоотношения РФ и КНР

Власти США готовы пойти на всё, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 10:26
Футбол

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Политика

В Казахстане завершилось голосование на выборах президента

Голосование на внеочередных выборах президента Казахстана завершилось в воскресенье.
Обновлено в 10:05
Спорт

В IAAF прокомментировали продление отстранения ВФЛА

Обновлено в 08:31
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу

Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Собчак сообщила о разводе с Виторганом

Ксения Собчак официально развелась с Максимом Виторганом. Об этом она сообщила 9 июня в эфире телеканала НТВ.
Обновлено в 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джесси Лингард
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник Академии «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное