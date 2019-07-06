Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может стать игроком «МЮ». По информации источника, руководство английского клуба готово заплатить 100 миллионов евро. В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел в составе «Лацио» 41 матч, забил 7 голов и стал победителем Кубка Италии.

«МЮ» может заплатить за Милинковича-Савича 100 миллионов евро

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