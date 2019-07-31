Футбол
«МЮ» может предложить 50 миллионов «Барселоне» за УмтитиБомбардир.ру 01:44
Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед». Английский клуб может предложить за защитника около 50 миллионов евро с учетом бонусов.
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«МЮ» после травмы Байи начал переговоры по трансферу защитника «Барселоны»
ProstoProSportвчера в 17:45
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