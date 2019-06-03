Футбол
«МЮ» может купить хавбека «Лестера» Мэддисона за 60 млн фунтовSports.ru вчера в 16:50
Сумма трансфера может составить примерно за 60 миллионов фунтов. «Лестер» еще не получил официального предложения, а переговоры находятся в ранней стадии. Прошлым летом «Лестер» купил 22-летнего хавбека за 20 млн фунтов у «Норвича».
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