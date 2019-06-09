Футбол
«МЮ» хочет продлить контракт с ЛингардомСпорт-Экспресс 09:48
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
Общество
Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ
В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика
Порошенко запутался в обвинениях в адрес России
Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 10:33
Теннис
Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:29
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Обновлено в 12:15
Происшествия
Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован
Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Пожар в жилом доме в Лондоне тушат 100 пожарных
Пожар произошел в семиэтажном доме на улице Де Пасс Гарденс в районе Баркинг на востоке Лондона.
Обновлено в 13:14
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Политика
ЕС официально признал новое правительство Молдавии
Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.
Обновлено в 13:05
Здоровье
Названы три самых полезных завтрака
Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
Обновлено в 10:44
Кино
В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Политика
Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову
Обновлено в 14:53
Общество
Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля
Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".
Обновлено в 14:51
Автоспорт
Феттель случайно назвал Хэмилтона красивым
Феттель, описывая работу соперника на автодроме в Монреале, хотел использовать слово "искусный" (handy — англ.), но вместо этого назвал британца красивым (handsome — англ.).
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Общество
Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности
В ГУВД Москвы отрицают данные об избиении журналиста. 7 июня около 4:00 о задержании стало известно коллегам Голунова.
Обновлено вчера в 13:40
Здоровье
Продукты, вызывающие рак
Список самых опасных продуктов-канцерогенов озвучил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Обновлено в 08:43
Спорт
Во время награждения российских гимнасток включили гимн СССР
Во время церемонии вручения медалей российским гимнасткам Дарьи Турбниковой и Арине Авериной медлаей в рамках этапа Гран-при включили гимн СССР, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:36
Авто
Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет
Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
Обновлено в 07:11
Политика
NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР
Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.
Обновлено в 10:47
Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено 07 июня в 10:15
Армия и оружие
Хуситы атаковали международный аэропорт в Саудовской Аравии
Атаке подвергся международный аэропорт города Джизан. Для этого хуситы использовали боевые беспилотники Qasef-2K.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Общество
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Общество
Более 1 млн человек вышли на акцию протеста в Гонконге
Обновлено в 13:07