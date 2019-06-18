Футбол
«МЮ» хочет предложить Погба контракт с зарплатой £ 500 тыс. в неделюЧемпионат 02:44
Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет предложить полузащитнику Полю Погба подписать новый контракт с улучшенными финансовыми возможностями. Как сообщает Daily Mail, манкунианцы готовы платить французскому футболисту £ 500 тыс. в неделю (около € 560 тыс. в неделю), чтобы тот остался в команде.
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