«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Барселоны» Самюэля Умтити. По информации Le10Sport, «МЮ» может заплатить 50 млн евро за переход 25-летнего француза.

«МЮ» интересуется Умтити и может заплатить 50 млн евро

Шоу-бизнес Принц Гарри рассказал, сколько детей заведет с Меган Маркл Принц Гарри дал откровенное интервью британскому журналу Vogue и сообщил, сколько детей заведет.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Экология В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Общество В «Роскачестве» дали советы по выбору детского стирального порошка Специалисты «Роскачества» рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке моющего средства для детских вещей и как распознать маркетинговые уловки на упаковке товаров данной категории.

Происшествия Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.

Общество Россияне стали реже оставлять завещания Число россиян, оформляющих завещания, резко снизилось, сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Общество Кузбассовцы указали на невозможность совмещать семью и работу Портал по поиску работы "Зарплата.ру" опросил 1 310 жителей Кемеровской области и выяснил, что 68% участников опроса готовы уделять меньше времени семье, если это поможет карьерному росту и увеличению зарплаты.

Экономика Работающие пенсионеры с 1 августа получат повышенную пенсию Работающие пенсионеры начнут получать прибавку к пенсии с 1 августа.

Происшествия В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.

Экономика Поездки на такси обходятся россиянам дешевле личного авто Россиянам поездка на такси в среднем обойдется на 75% дешевле, нежели американцам, в то время как затраты на владение машиной в течение года обычно только на 30% меньше.

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $65 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% и по состоянию на 05:20 мск составила $65,16 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Политика Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле» Глава региона назвал слова по поводу утечки особо опасных веществ с завода «Усольехимпром» «безответственными».

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.