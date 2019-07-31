Футбол

«МЮ» интересуется Умтити и может заплатить 50 млн евроSports.ru вчера в 16:33

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Барселоны» Самюэля Умтити. По информации Le10Sport, «МЮ» может заплатить 50 млн евро за переход 25-летнего француза.
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