Футбол
«МЮ» интересуется Умтити и может заплатить 50 млн евроSports.ru вчера в 16:33
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Барселоны» Самюэля Умтити. По информации Le10Sport, «МЮ» может заплатить 50 млн евро за переход 25-летнего француза.
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«МЮ» после травмы Байи начал переговоры по трансферу защитника «Барселоны»
ProstoProSportвчера в 17:45
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