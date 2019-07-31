Футбол

«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на ДибалуSports.ru вчера в 17:59

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в обмен на форварда Ромелу Лукаку.
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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

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«Ювентус» и МЮ согласовали обмен Дибалы на Лукаку

Soccer.ruвчера в 20:51

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» достигли принципиального соглашения по обмену Дибалы на Лукаку

Sport24.ruвчера в 17:55

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Спорт-Экспрессвчера в 20:08

«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

Газета.Ruвчера в 23:39

Дибала станет игроком «МЮ», Лукаку отправится в «Юве». Сделка завершена

ProstoProSportвчера в 18:13

«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

Sports.ruвчера в 17:59
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Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
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Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
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Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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