Футбол
«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на ДибалуSports.ru вчера в 17:59
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в обмен на форварда Ромелу Лукаку.
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Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Россияне стали реже оставлять завещания
Число россиян, оформляющих завещания, резко снизилось, сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
Обновлено в 00:38
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями
Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Общество
Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Наука
Созданы контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием
Американские и китайские ученые разработали роботизированные глазные линзы.
Обновлено 29 июля в 11:52
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках
Обновлено вчера в 09:29
Гаджеты
Xiaomi представила наручные часы с хронографом и кварцевым механизмом Seiko
Компания Xiaomi через свою платформу коллективного финансирования скоро начнет сбор средств на наручные часы с хронографом C + 86 Sports Watch.
Обновлено в 00:15
Политика
На Украине с почестями перезахоронили солдат СС
В городе Золочев во Львовской области Украины торжественно перезахоронили 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено вчера в 03:42
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено вчера в 09:12
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Авто
Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену
Сообщается, что основная часть «коллекции» представлена родстерами Fiat 124 Spider 1966—1979 годов выпуска, кабриолетами X1/9 и 850, а также седанами 128 и 131 (последний можно купить и в кузове универсал).
Обновлено вчера в 07:16
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт
Тушинский тоннель в Москве закроют в сторону области в ночь на 31 июля
Движение в сторону области будет закрыто в Тушинском тоннеле в Москве в ночь на 31 июля в связи с проведением ремонтных работ, сообщается во вторник в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено вчера в 01:24
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
В Афганистане более 30 человек погибли в результате взрыва
Тридцать четыре человека погибли, 17 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Фарах, сообщает агентство Пажвак.
Обновлено в 00:43
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02
Культура
Сергей Соседов назвал фестиваль «Жара» «позорной ярмаркой тщеславия»
Критик отметил, что организаторы фестиваля тратят деньги на «позорную ярмарку тщеславия», когда на сцену выходят хоть и популярные исполнители, но лишенные таланта и музыкальной культуры.
Обновлено вчера в 22:28
Путешествия
Журналистка из Польши оценила популярность Крыма среди туристов
Журналистка из Польши Ивона Трусевич оценила, как Крым набирает популярность среди туристов.
Обновлено в 00:17
Автоспорт
Друг Шумахера повидал спортсмена и рассказал о его состоянии
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер демонстрирует заметный прогресс в процессе восстановления от черепно-мозговой травмы.
Обновлено в 00:55
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:03
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли за год от ВИЧ
Минздрав сообщает, что 20,5 тыс. человек в России умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции, 76% из них были в возрасте от 25 до 44 лет.
Обновлено вчера в 21:57