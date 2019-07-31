Футбол

«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на ДибалуSports.ru вчера в 17:59

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в обмен на форварда Ромелу Лукаку.
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«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

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СМИ: «МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

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«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

Sports.ruвчера в 17:59
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
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Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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