Футбол
«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на ДибалуSports.ru вчера в 17:59
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в обмен на форварда Ромелу Лукаку.
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Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совбеза, посвященном ситуации в Сирии.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
Кин отказал «Арсеналу» из-за Эмери
Нападающий туринского "Ювентуса" Мойзе Кин не перейдет в лондонский "Арсенал", утверждает Daily Mail.
Обновлено в 01:18
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено 29 июля в 23:32
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Трамп пообещал разобраться с заболеванием Навального
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Вашингтоне во вторник ответил на вопрос о российском оппозиционере Алексее Навальном.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Политика
«У него уже все позади»: Гройсман высказался о президентстве Порошенко
Премьер-министр Украины Гройсман на своей странице Facebook высказал свое мнение от последнего интервью бывшего президента Украины Порошенко.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Россияне стали реже оставлять завещания
Число россиян, оформляющих завещания, резко снизилось, сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
Обновлено в 00:38
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
Обновлено в 02:03
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 00:51
Хоккей
Каменев подписал новый контракт с «Колорадо»
Российский форварда Владислав Каменев продолжит выступления за Колорадо. Сегодня, 30 июля, он продлил трудовое соглашение на один год.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Горелово произошел пожар в фитнес-клубе
Обновлено в 00:59
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Общество
Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей
Обновлено вчера в 07:05
Кино
Идрис Эльба признался, что до конца не понимает сюжет «Кошек»
Актеру пришлось брать уроки пластики, чтобы научиться двигаться как кошка.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
На Среднем Урале закрыли два несанкционированных палаточных лагеря
Как рассказала сегодня "РГ" пресс-секретарь регионального главка МЧС Наталья Зырянова, выявлены шесть несанкционированных палаточных лагерей в Полевском, Заречном, в Нижних Сергах, Верхотурье (два) и Нижнем Тагиле.
Обновлено в 02:25
Путешествия
Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму
Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
Обновлено в 02:10
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Обновлено вчера в 14:08
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Финансы
Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза
Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»
Глава региона назвал слова по поводу утечки особо опасных веществ с завода «Усольехимпром» «безответственными».
Обновлено в 00:01
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено 29 июля в 10:18