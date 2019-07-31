Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в обмен на форварда Ромелу Лукаку.

«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

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