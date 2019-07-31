Футбол

«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на ДибалуSports.ru вчера в 17:59

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в обмен на форварда Ромелу Лукаку.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дибала станет игроком «МЮ», Лукаку отправится в «Юве». Сделка завершена

ProstoProSportвчера в 18:13

«Ювентус» и МЮ согласовали обмен Дибалы на Лукаку

Soccer.ruвчера в 20:51

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» достигли принципиального соглашения по обмену Дибалы на Лукаку

Sport24.ruвчера в 17:55

СМИ: «МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

Чемпионатвчера в 19:30

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

РИА Новостивчера в 19:03

«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

Газета.Ruвчера в 23:39

«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

Sports.ruвчера в 17:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Экономика

В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%

Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.
Обновлено вчера в 17:42
Здоровье

Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками

Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.
Обновлено в 03:34
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров

Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено вчера в 11:23
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Общество

Иркутский губернатор раскритиковал слова о «новом Чернобыле»

Глава Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственным заявление о «новом Чернобыле» в регионе из-за отходов предприятия «Усольехимпром».
Обновлено в 03:44
Происшествия

Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае

Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Экономика

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России

В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Трамп считает свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ

Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему бы «не пришлось писать в Twitter», если бы американские СМИ «честно освещали» его деятельность на посту.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Задержанный по подозрению в убийстве блогерши признался в преступлении

Обновлено в 04:06
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Трамп заявил о планах по сокращению оборонного бюджета США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем планирует обязательно сокращать оборонный бюджет страны.
Обновлено в 01:10
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол

Легенда «Спартака» назвала уход Глушакова потерей

Андрей Тихонов, проведший за московский "Спартак" 191 матч с 1992 по 2000 год, прокомментировал уход полузащитника Дениса Глушакова из стана красно-белых, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

В фитнес-клубе в Горелово произошел пожар

Обновлено в 01:31
Общество

Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.
Обновлено в 04:10
Политика

Американский суд закрыл дело по иску демократов к России

Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Тюмени унес жизни двух человек

Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Рост уровня бедности зафиксировал Росстат

Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено 29 июля в 15:49
Общество

В России назвали самые похищаемые в магазинах товары

Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Экономика

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО

Все фигуранты громкого уголовного дела о рекордной для Якутии взятке на 114 миллионов рублей теперь под домашним арестом: заммэра Якутска Василия Гоголева суд выпустил из СИЗО, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Якутского городского суда.
Обновлено в 02:34
Здоровье

Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу

Популярный врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире авторской программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал о причинах постоянной изжоги.
Обновлено вчера в 10:58
Путешествия

Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму

Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
Обновлено в 02:10
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Экономика

Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля

В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
Обновлено в 03:40
Наука

В лаборатории воссоздали медленный солнечный ветер

Обновлено вчера в 05:22
ещё по теме
Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года. Дед футболиста - поляк, а многие родственники имеют итальянские корни.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное