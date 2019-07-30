Футбол
«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на ДибалуSports.ru 17:59
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в обмен на форварда Ромелу Лукаку.
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