Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в обмен на форварда Ромелу Лукаку.

«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

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