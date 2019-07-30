Футбол
«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на ДибалуSports.ru 17:59
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в обмен на форварда Ромелу Лукаку.
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Экономика
«АвтоВАЗ» подал иски к «Автокомпоненту» после срыва поставок
Группа «АвтоВАЗ» в конце июля подала пять исков на общую сумму более 18 млн руб. к компании «Завод Автокомпонент», следует из материалов электронной картотеки арбитражных дел.
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Политика
Названо точное количество уголовных дел против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло 11 уголовных производств в отношении экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей заведет с Меган Маркл
Принц признал, что всегда надеялся завести ребенка в интервью British Vogue.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.
Обновлено в 21:00
Политика
Захарова назвала безумием решение Украины создать русскоязычный канал
Киевские власти создают русскоязычный канал, чтобы убедить отстаивающих право говорить по-русски на Украине в том, что они неправы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью
Обновлено в 22:32
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
Обновлено в 06:04
Кино
Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере
Аналитики проекта «Кино Mail.ru» назвали самые частые интернет-запросы жителей России о вселенной Гарри Поттера.
Обновлено в 23:26
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по Чалову
Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 13:03
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 21:36
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
Общество
В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Белоруссии второй раз за год вынесли смертный приговор
Обновлено в 10:55
Футбол
«Милан» объявил о переходе Кутроне в клуб АПЛ
Обновлено в 13:31
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
В России вступает в силу закон о так называемых ипотечных каникулах.
Обновлено в 23:10
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае
Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы.
Обновлено в 23:09
Общество
Лишь 13% россиянок считают себя красивыми
Лишь 13% россиянок считают себя красивыми, следует из результатов опроса Mail.ru, передает РИА Новости.
Обновлено в 20:37
Гаджеты
Компания Apple отчиталась за третий квартал 2019 финансового года
Для сравнения: в третьем квартале 2018 финансового года смартфонов iPhone было продано на сумму 29,470 млрд долларов, то есть за год продажи сократились на 12%.
Обновлено в 18:23
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Суд перевел вице-мэра Якутска под домашний арест
Обновлено в 21:59
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено в 14:30
Единоборства
Назван следующий соперник Минакова в Bellator
Виталий Минаков проведет следующий поединок в Bellator 24 августа.
Обновлено в 20:09
Политика
МИД назвал судовладельца ответственным за арестованный Украиной танкер
Замминистра иностранных дел Григорий Карасин заявил, что Россия будет следить за ситуацией с задержанным Украиной российским танкером Nika Spirit.
Обновлено в 17:49
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Общество
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 22:43
Хоккей
Хенрик Лундквист: «Василевский и Бобровский – вратари топ-уровня»
Голкипер "Рейнджерс" и сборной Швеции Хенрик Лундквист высоко оценил российских вратарей Андрея Василевского и Сергея Бобровского.
Обновлено в 22:54