Футбол

«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на ДибалуSports.ru 17:59

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в обмен на форварда Ромелу Лукаку.
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