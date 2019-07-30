Футбол
«МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на ДибалуSports.ru 17:59
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в обмен на форварда Ромелу Лукаку.
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Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено вчера в 12:29
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Глава Сбербанка попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ
Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина поддержать банкротящийся Антипинский НПЗ.
Обновлено в 10:34
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Космос
Космический телескоп NASA открыл три экзопланеты
Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты — планеты, находящиеся вне Солнечной системы.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
США изучат снабжение арктических регионов
Американцы намерены изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков территорий Северного полярного круга, включая ряд российских регионов.
Обновлено в 00:30
Общество
В Тулуне уровень воды в реке Ия начал снижаться
28 июля уровень воды в реке Ие превысил критическую отметку в 700 см. В этот же день в Тулуне начали эвакуацию жителей из-за угрозы паводка.
Обновлено в 20:51
Армия и оружие
Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.
Обновлено в 21:00
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей заведет с Меган Маркл
Принц признал, что всегда надеялся завести ребенка в интервью British Vogue.
Обновлено в 20:25
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Политика
Сроки краха Украины назвали в Киеве
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что через три года государство Украина может перестать существовать.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:46
Авто
Новый Opel Corsa может стать самым экономичным в сегменте
В результате Corsa 2020 станет значительно экономичнее, что благотворно скажется на вредных выбросах.
Обновлено в 07:02
Путешествия
Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Турции
Туроператоры отреагировали на заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов.
Обновлено в 21:34
Экономика
Sony может поднять цены на PlayStation из-за торговых войн
Корпорация Sony будет вынуждена поднять розничные цены на консоли PlayStation, если правительство США вновь увеличит тарифы на китайские видеоигровые устройства в рамках «торговой войны» с Пекином, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главного финансового директора компании Хироки Тотоки.
Обновлено в 11:39
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Зенит» может приобрести Малкома
«Зенит» предлагает Малкому зарплату 6,5 млн. евро в год (сейчас футболист зарабатывает 4 млн. евро).
Обновлено в 03:10
Политика
Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа
Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Во Владивостоке произошел пожар на территории монастыря
Обновлено в 21:57
Наука
Шины смогут вырабатывать электричество
Компания Sumitomo Rubber Industries с профессором Хироши Тани из Университета Кансай в городе Суйта (Осака, Япония) разрабатывает некий «энергетический комбайн» — систему, которая способна собирать и аккумулировать статическое электричество, появляющееся в шине.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
Исследователи Google обнаружили недостатки в безопасности iOS
Исследователи безопасности Google обнаружили в iMessage шесть критических уязвимостей, которые были исправлены в обновлении iOS 12.4, выпущенном ранее в этом месяце.
Обновлено в 17:07
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Общество
В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.
Обновлено в 10:53