«МЮ» и «ПСЖ» сделали запросы о трансфере ЛевандовскиSport24.ru 10:02

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски летом может сменить клуб. Как сообщает Kicker, информацию о трансфере 30-летнего поляка запросили «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Действующий контракт Левандовски с «Баварией» истекает 30 июня 2021 года.

«МЮ» и «ПСЖ» сделали запросы о трансфере Левандовски

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