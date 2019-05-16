Футбол

«МЮ» и «ПСЖ» сделали запросы о трансфере ЛевандовскиSport24.ru 10:02

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски летом может сменить клуб. Как сообщает Kicker, информацию о трансфере 30-летнего поляка запросили «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Действующий контракт Левандовски с «Баварией» истекает 30 июня 2021 года.
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«МЮ» и «ПСЖ» сделали запросы о трансфере Левандовски

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«МЮ» и «ПСЖ» сделали запрос о трансфере Левандовского

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