Футбол
«МЮ» и «ПСЖ» сделали запросы о трансфере ЛевандовскиSport24.ru 10:02
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски летом может сменить клуб. Как сообщает Kicker, информацию о трансфере 30-летнего поляка запросили «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Действующий контракт Левандовски с «Баварией» истекает 30 июня 2021 года.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Футбол
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