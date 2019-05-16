Футбол
МЮ и ПСЖ сделали предложения по ЛевандовскиSoccer.ru 06:24
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ заинтересованы в услугах нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. Оба клуба уже сделали предложения по игроку.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Культура
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:00
Здоровье
Канадские и японские кардиологи заинтересовались работой белорусских коллег
По словам профессора, два десятка лет назад канадские и японские врачи приезжали в Минск, чтобы помогать осваивать новые медицинские технологии, сегодня те же коллеги отмечают высокий уровень белорусской медицины и сами с удовольствием посещают Синеокую, но уже с иной целью - для обмена опытом.
Обновлено в 11:36
Политика
«Нафтогаз» назвал условие возобновления переговоров с Россией
Переговоры о заключении нового контракта о транзите газа между Россией и Украиной могут возобновиться после инаугурации Владимира Зеленского и его контакта с российским лидером Владимиром Путиным, об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Обновлено в 06:47
Здоровье
В Изобильном открыли новую детскую поликлинику
Главврач Татьяна Хирьянова уверена, что именно в эту поликлинику в 2019 году придут молодые врачи.С открытием новой поликлиники изобильненцев поздравил глава региона Владимир Владимиров.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал 21 участника протестной акции
Судебное решение еще не вступило в законную силу. Акции протеста начались в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 03:34
Политика
Путин поручил учредить День географа
Президент Владимир Путин поручил правительству учредить День географа, который будет отмечаться 18 августа, а также разработать проект указа об установлении звания «Заслуженный географ», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 12:59
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Футбол
Адвокаты подадут апелляцию по делу Кокорина и Мамаева 20 мая
Обновлено в 13:32
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа
Регина Тодоренко поспешила оправдаться и заявила, что не обязательно под каждым ее снимком писать слово «фотошоп».
Обновлено в 10:55
Игры
В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls
Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
Обновлено в 13:00
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Путин заявил о сокращении количества типов используемых ракет
Президент России Владимир Путин рассказал, что российская сторона смогла сократить количество типов используемых ракет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Усовершенствованный ЗРК «Сосна» покажут на форуме «Армия-2019»
Впервые ЗРК "Сосна" представили на форуме "Армия-2018".
Обновлено в 08:42
Хоккей
Сборная Швеции забросила девять шайб в ворота австрийцев
В составе победителей по шайбе забросили Габриэль Ландеског, Маркус Крюгер, Вильям Нюландер, Адам Ларссон, Марио Кампе, Деннис Расмуссен, Элиас Линдхольм, Оливер Экман-Ларссон и Элиас Петтерссон.
Обновлено в 12:26
Культура
Хедлайнером фестиваля «Арт-овраг» в Выксе станет Feduk
Обновлено в 10:03
Финансы
Фабрика проектного финансирования готовит программу облигаций на 294 млрд рублей
Максимальный объем программы облигаций составляет 294 млрд. рублей.
Обновлено в 11:33
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Путин: железнодорожную часть Крымского моста достроят раньше срока
Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Путешествия
В АТОР рассказали, куда россияне ездили на майские праздники
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, куда россияне ездили на майские праздники.
Обновлено в 13:38
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05