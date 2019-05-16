Футбол

МЮ и ПСЖ сделали предложения по ЛевандовскиSoccer.ru 06:24

"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ заинтересованы в услугах нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. Оба клуба уже сделали предложения по игроку.
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«МЮ» и «ПСЖ» сделали запросы о трансфере Левандовски

Sport24.ru10:02

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят купить Левандовского

Чемпионат06:58

Kicker: «МЮ» и «ПСЖ» контактировали с агентами Левандовски

Бомбардир.ру07:59

Левандовски может продлить контракт с «Баварией»

Спорт-Экспресс06:30

МЮ и ПСЖ сделали предложения по Левандовски

Soccer.ru06:24

СМИ: «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» включились в борьбу за Левандовского

Матч ТВ06:51

«МЮ» и «ПСЖ» сделали запрос о трансфере Левандовского

Sports.ru05:58
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Культура

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:00
Здоровье

Канадские и японские кардиологи заинтересовались работой белорусских коллег

По словам профессора, два десятка лет назад канадские и японские врачи приезжали в Минск, чтобы помогать осваивать новые медицинские технологии, сегодня те же коллеги отмечают высокий уровень белорусской медицины и сами с удовольствием посещают Синеокую, но уже с иной целью - для обмена опытом.
Обновлено в 11:36
Политика

«Нафтогаз» назвал условие возобновления переговоров с Россией

Переговоры о заключении нового контракта о транзите газа между Россией и Украиной могут возобновиться после инаугурации Владимира Зеленского и его контакта с российским лидером Владимиром Путиным, об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Обновлено в 06:47
Здоровье

В Изобильном открыли новую детскую поликлинику

Главврач Татьяна Хирьянова уверена, что именно в эту поликлинику в 2019 году придут молодые врачи.С открытием новой поликлиники изобильненцев поздравил глава региона Владимир Владимиров.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Трёх человек спасли из горящей квартиры на Кораблестроителей

Обновлено в 09:56
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал 21 участника протестной акции

Судебное решение еще не вступило в законную силу. Акции протеста начались в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 03:34
Политика

Путин поручил учредить День географа

Президент Владимир Путин поручил правительству учредить День географа, который будет отмечаться 18 августа, а также разработать проект указа об установлении звания «Заслуженный географ», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 12:59
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Гаджеты

Xiaomi Mi 9 SE выйдет в России с 23 мая по цене от 24 990 рублей

Обновлено в 13:49
Футбол

Адвокаты подадут апелляцию по делу Кокорина и Мамаева 20 мая

Обновлено в 13:32
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Экономика

В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд

С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа

Регина Тодоренко поспешила оправдаться и заявила, что не обязательно под каждым ее снимком писать слово «фотошоп».
Обновлено в 10:55
Игры

В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls

Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
Обновлено в 13:00
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Путин заявил о сокращении количества типов используемых ракет

Президент России Владимир Путин рассказал, что российская сторона смогла сократить количество типов используемых ракет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:32
Космос

Ученые объяснили, почему осьминоги имеют внеземное происхождение

Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Усовершенствованный ЗРК «Сосна» покажут на форуме «Армия-2019»

Впервые ЗРК "Сосна" представили на форуме "Армия-2018".
Обновлено в 08:42
Хоккей

Сборная Швеции забросила девять шайб в ворота австрийцев

В составе победителей по шайбе забросили Габриэль Ландеског, Маркус Крюгер, Вильям Нюландер, Адам Ларссон, Марио Кампе, Деннис Расмуссен, Элиас Линдхольм, Оливер Экман-Ларссон и Элиас Петтерссон.
Обновлено в 12:26
Культура

Хедлайнером фестиваля «Арт-овраг» в Выксе станет Feduk

Обновлено в 10:03
Финансы

Фабрика проектного финансирования готовит программу облигаций на 294 млрд рублей

Максимальный объем программы облигаций составляет 294 млрд. рублей.
Обновлено в 11:33
Футбол

Матч с «Зенитом» станет для Калачева последним в составе «Ростова»

Обновлено в 09:46
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Путин: железнодорожную часть Крымского моста достроят раньше срока

Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Путешествия

В АТОР рассказали, куда россияне ездили на майские праздники

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, куда россияне ездили на майские праздники.
Обновлено в 13:38
Авто

В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
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Роберт Левандовски
Польский футболист
Польский футболист, нападающий «Баварии» и капитан национальной сборной Польши.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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