МЮ и ПСЖ сделали предложения по ЛевандовскиSoccer.ru 06:24

"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ заинтересованы в услугах нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. Оба клуба уже сделали предложения по игроку.

МЮ и ПСЖ сделали предложения по Левандовски

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