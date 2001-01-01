Футбол
«МЮ» и «Атлетико» сделали запрос по защитнику «Ювентуса»Sport.ru 06:29
По информации издания Turkish Football, которое ссылается на окружение игрока, "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" подали запрос по поводу доступности трансфера игрока.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
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В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
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Что еще известно: Басацкая говорит, что никто из четырех арестованных не защищал лес.
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Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
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Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
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