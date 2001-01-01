Футбол
«МЮ» и «Атлетико» сделали запрос по защитнику «Ювентуса»Sport.ru 06:29
По информации издания Turkish Football, которое ссылается на окружение игрока, "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" подали запрос по поводу доступности трансфера игрока.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
Политика
Зеленский ударил Полторака: в Сети опубликованы кадры
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Политика
Суд в Киеве рассматривает дело Вышинского
Как сообщала ранее «Газета.ру», Вышинского арестовали в Киеве 15 мая 2018 года.
Обновлено в 08:15
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
В Сети появилось видео учений на полигоне Бемово Пески в Польше, в рамках которых военные смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Политика
Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада
Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
В США обеспокоились военным сотрудничеством России и Китая
Выступая на форуме по безопасности в американском городе Аспен, адмирал заявил, что в последнее время наблюдается значительное усиление военного сотрудничества России и Китая, что вызывает сильную озабоченность США.
Обновлено в 03:49
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Петербуржца жестоко избили бейсбольными битами на Литейном проспекте
Нападавшие были с бейсбольными битами и остервенело начали наотмашь наносить удары по неспособному защититься человеку.
Обновлено в 07:53
Политика
Медведчук прилетел к Путину в Санкт-Петербург
Медведчук преподнёс Путину это, как новый более "мягкий" мирный план по Донбассу с прямым диалогом Украины и ЛДНР.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
Видео эвакуации Boeing в Шереметьево появилось в Сети
Обновлено в 03:21
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой
Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.
Обновлено в 06:30
Происшествия
РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха
18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42
Политика
В МИД назвали бессмысленным новый проект США о санкциях против России
Москва считает бессмысленным внесённый в конгресс США законопроект о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Обновлено в 07:43
Кино
Сериал «Ведьмак» наполнят сценами секса и насилия
Сериал "Ведьмак" от Netflix, основанный на фэнтезийной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, сделают "очень взрослым шоу".
Обновлено в 07:33
Экономика
Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAX
Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
Медведев призвал развивать рынок арендного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что необходимо развивать рынок аренды жилья.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Обновлено в 02:57
Здоровье
Тюменка обвинила врачей в неоказании помощи отцу
Жительница Тюмени во всеуслышания обвинила врачей в неоказании помощи ее пострадавшему отцу.
Обновлено в 07:37
Политика
Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию
Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29
Культура
Александр Ширвиндт празднует юбилей
Актер, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в пятницу, 19 июля, празднует юбилей.
Обновлено в 04:35