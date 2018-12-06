В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» — 2:2. Счет в матче на 26-й минуте открыли гости — отличился защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи. Спустя 4 минуты нападающий хозяев Антони Марсьяль сравнял счет.

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