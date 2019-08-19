Футбол

«МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клубSportbox.RU 05:12

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо в ближайшее время может получить статус свободного агента. Сообщается, что руководство клуба не нашло вариантов для продажи 29-летнего аргентинского игрока и может досрочно разорвать действующее соглашение, выплатив необходимую сумму отступных.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: руководство «Манчестер Юнайтед» готово заплатить футболисту Рохо за уход из клуба

ТАСС04:25

«Фенербахче» может арендовать экс-защитника «Спартака»

Советский спортвчера в 11:03

«МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клуб

Матч ТВ05:12

«МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы он ушел

Спорт-Экспресс03:19

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить своему защитнику, чтобы тот покинул клуб

Чемпионат02:27

«МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клуб

Sportbox.RU05:12

«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Рохо

Soccer.ruвчера в 10:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Здоровье

Кому нельзя есть чеснок, рассказали специалисты

Стоит отказаться от чеснока перед хирургическими операциями, а беременным женщинам данный продукт категорически противопоказан - так как может провоцировать выкидыши, предупреждают эксперты.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Политика

Путин встретится с Макроном во Франции по вопросам Украины и Сирии

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и главы РФ Владимира Путина состоится в форте Брегансон в рамках переговоров.
Обновлено в 01:10
Происшествия

«Уральские авиалинии» начали выплаты пассажирам севшего в поле A321

Обновлено в 07:44
Происшествия

СКР смягчил статью фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) завершили следствие в отношении Данилы Беглеца, 12-го фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:45
Здоровье

Свердловчане трудоспособного возраста стали реже умирать от рака

По сравнению с первым полугодием 2018 года количество умерших от рака трудоспособных свердловчан в январе-июне 2019 года сократилось на 1,4%, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Обновлено в 07:29
Политика

Знаковое событие: вокзал Донецка снова принимает и отправляет поезда

Обновлено в 04:11
Политика

Кук предупредил Трампа об опасности для Apple торговой войны с Китаем

Генеральный директор Apple Тим Кук выразил обеспокоенность по поводу того, что его главный конкурент Samsung Electronics может получить преимущество из-за торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Убитая под Ульяновском семья находилась на контроле органов соцзащиты

Семья, которую убил подросток в Ульяновской области, какое-то время находилась на контроле органов соцзащиты, но позже с контроля была снята, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 05:43
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля

Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Старший сын певицы Валерии тайно женился на однокласснице

Старший сын певицы Валерии тайно связал себя узами брака с одноклассницей и не позвал на торжество никого из своих родственников.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Обновлено в 07:40
Политика

Глава «Ростеха» связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Пьяный российский хоккеист выломал дверь в гостиницу и избил сторожа

Молодой человек не придумал ничего лучше, как выломать дверь, а затем и избить подбежавшего сторожа.
Обновлено в 07:22
Общество

В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке

Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07
Авто

Практически новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставлен на продажу

В дилерском центре Kahn Automobiles появился в продаже практически новый Gelandewagen, выпущенный в 2002 году.
Обновлено в 01:08
Политика

ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Политика

Украина и Израиль решили открыть зону свободной торговли

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что стороны договорились подписать соглашение о зоне свободной торговли.
Обновлено в 07:14
Политика

Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью

В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой

Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Религия

Алтайские леса окропили святой водой из-за пожароопасности

Как сообщает сайт барнаульской епархии, в крестный ход митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий взял иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и «Коробейниковская-Казанская».
Обновлено в 05:52
Энергетика

РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф

Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве

Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Гаджеты

Операционная система Windows Core будет облачной

Судя по описанию Windows Core, которое журналисты добыли в профиле одного из сотрудников Microsoft в социальной сети LinkedIn, в ОС будет реализован облачный функционал.
Обновлено в 07:14
Гаджеты

Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру с 10-кратным оптическим зумом

Южнокорейское издание Independent сообщает, что Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру с 10-кратным оптическим зумом.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина

Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Космос

Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»

Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09".
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

«Какие формы!» — Юлия Михалкова восхитила тренировкой в спортзале

Актриса показала, как проходит ее утро. Красотка Юлия Михалкова порадовала поклонников.
Обновлено в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маркос Рохо
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, защитник клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины. Выступает на позициях центрального и левого защитника. Серебряный призёр чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное