Футбол
«МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клубSportbox.RU 05:12
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо в ближайшее время может получить статус свободного агента. Сообщается, что руководство клуба не нашло вариантов для продажи 29-летнего аргентинского игрока и может досрочно разорвать действующее соглашение, выплатив необходимую сумму отступных.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Здоровье
Кому нельзя есть чеснок, рассказали специалисты
Стоит отказаться от чеснока перед хирургическими операциями, а беременным женщинам данный продукт категорически противопоказан - так как может провоцировать выкидыши, предупреждают эксперты.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Политика
Путин встретится с Макроном во Франции по вопросам Украины и Сирии
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и главы РФ Владимира Путина состоится в форте Брегансон в рамках переговоров.
Обновлено в 01:10
Происшествия
СКР смягчил статью фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) завершили следствие в отношении Данилы Беглеца, 12-го фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:45
Здоровье
Свердловчане трудоспособного возраста стали реже умирать от рака
По сравнению с первым полугодием 2018 года количество умерших от рака трудоспособных свердловчан в январе-июне 2019 года сократилось на 1,4%, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Обновлено в 07:29
Политика
Кук предупредил Трампа об опасности для Apple торговой войны с Китаем
Генеральный директор Apple Тим Кук выразил обеспокоенность по поводу того, что его главный конкурент Samsung Electronics может получить преимущество из-за торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Убитая под Ульяновском семья находилась на контроле органов соцзащиты
Семья, которую убил подросток в Ульяновской области, какое-то время находилась на контроле органов соцзащиты, но позже с контроля была снята, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 05:43
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Старший сын певицы Валерии тайно женился на однокласснице
Старший сын певицы Валерии тайно связал себя узами брака с одноклассницей и не позвал на торжество никого из своих родственников.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Политика
Глава «Ростеха» связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Пьяный российский хоккеист выломал дверь в гостиницу и избил сторожа
Молодой человек не придумал ничего лучше, как выломать дверь, а затем и избить подбежавшего сторожа.
Обновлено в 07:22
Общество
В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке
Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07
Авто
Практически новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставлен на продажу
В дилерском центре Kahn Automobiles появился в продаже практически новый Gelandewagen, выпущенный в 2002 году.
Обновлено в 01:08
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Политика
Украина и Израиль решили открыть зону свободной торговли
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что стороны договорились подписать соглашение о зоне свободной торговли.
Обновлено в 07:14
Политика
Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью
В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой
Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Религия
Алтайские леса окропили святой водой из-за пожароопасности
Как сообщает сайт барнаульской епархии, в крестный ход митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий взял иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и «Коробейниковская-Казанская».
Обновлено в 05:52
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Операционная система Windows Core будет облачной
Судя по описанию Windows Core, которое журналисты добыли в профиле одного из сотрудников Microsoft в социальной сети LinkedIn, в ОС будет реализован облачный функционал.
Обновлено в 07:14
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру с 10-кратным оптическим зумом
Южнокорейское издание Independent сообщает, что Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру с 10-кратным оптическим зумом.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Космос
Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»
Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09".
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
«Какие формы!» — Юлия Михалкова восхитила тренировкой в спортзале
Актриса показала, как проходит ее утро. Красотка Юлия Михалкова порадовала поклонников.
Обновлено в 08:00