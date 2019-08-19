Футбол
«МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клубSportbox.RU 05:12
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо в ближайшее время может получить статус свободного агента. Сообщается, что руководство клуба не нашло вариантов для продажи 29-летнего аргентинского игрока и может досрочно разорвать действующее соглашение, выплатив необходимую сумму отступных.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:35, Ашберн
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Происшествия
В США задержали трех подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
Американские правоохранители задержали трех молодых людей, которые планировали устроить массовые расстрелы людей в общественных местах.
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Жена Мамаева стала жертвой аферистов
Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
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Финансы
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Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
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В Уфе умер юморист Александр Чистяков
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Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
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Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
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Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
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Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
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«Барыс» объявил о переходе форварда «Нью-Джерси» Тангрэди
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Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
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Албуров: В спецприемниках воруют на питании для заключенных
В спецприемниках воруют на питании для заключенных.
Обновлено в 05:30
Футбол
Донецкий клуб отправил в отставку Жулио Сезара
Специалист был уволен после поражения в матче 4-го тура чемпионата Украины против «Карпат» (1:3). Также вместе с бразильским специалистом клуб покинул его тренерский штаб.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой
Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 05:14
Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение расходов на нацпроекты
Счетная палата РФ провела оперативный анализ исполнения федерального бюджета за январь — июнь 2019 года и выявила низкий уровень исполнения госрасходов на реализацию национальных проектов и Комплексного плана, который, по оценкам ведомства, составил за этот период лишь 32,4%.
Обновлено в 03:33
Общество
Найдено самое дешевое место для парковки в Москве
Как отмечается в материалах аналитиков, стоимость самого дешевого квадратного метра машино-места в старых границах столицы в 2019 году составила 60,3 тысячи рублей.
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Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Отец подозреваемого по делу об убийстве в Патрикееве рассказал о сыне
Отец подозреваемого подростка в беседе с Пятым каналом прокомментировал убийство семьи в Ульяновской области.
Обновлено в 05:41
Политика
Дания отказалась продавать Гренландию США
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ответ на желание США приобрести Гренландию, что она не продается.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Почему на Аляске обеспокоены действиями России в Арктике
Действия России в Арктике ведут к «милитаризации» региона. Так считает сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.
Обновлено вчера в 01:01
Наука
Найден быстрый и эффективный способ анализа безопасности воды
Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с коллегами разработали способ быстрого и эффективного анализа состава воды, который поможет решить проблему промышленного загрязнения окружающей среды, сообщила пресс-служба университета.
Обновлено вчера в 20:00
Технологии
«АйДи – Технологии управления» завершила стартовый этап программы подготовки SAP-консультантов
Компания «АйДи – Технологии управления», системный интегратор и разработчик программных решений в области информационных технологий и корпоративного управления, сообщила о первых итогах стажерской программы по подготовке консультантов SAP.
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Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Космос
Североморцы на судне «Алтай» повторят маршруты первопроходцев
15 августа из Североморска отправилось в экспедицию судно «Алтай». Маршрут частично повторит путь первопроходцев.
Обновлено вчера в 02:36