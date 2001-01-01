Футбол
«МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы он ушелСпорт-Экспресс 03:19
Как информирует Metro, аргентинец мог перейти в «Эвертон», но трансфер сорвался. В «МЮ» не рассчитывают на игрока, который зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю. По имеющейся информации, клуб готов выплатить ему значительную часть оставшейся по контракту зарплаты, чтобы тот ушел.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:03, Ашберн
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Депутат Госдумы от Татарстана раскритиковал инициативу Минздрава по штрафованию курильщиков
Врач-психиатр, депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич раскритиковал инициативу Минздрава, который предложил снижать зарплату в зависимости от количества и длительности перекуров сотрудников.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Две полосы проспекта Вернадского перекрыты после ДТП
Обновлено в 02:21
Происшествия
Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
Обновлено в 04:44
Политика
Филарет пожаловался на прекратившего с ним общаться Порошенко
Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко прекратил с ним общение после того, как получения «новой церковью» томоса.
Обновлено в 04:55
Здоровье
Врачи рассказали, сколько стаканов яблочного сока можно пить в неделю
Врачи советуют пить свежевыжатый яблочный сок через трубочку и не более трёх стаканов в неделю.
Обновлено в 04:22
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Хоккей
Гарипов не полетел с «Ак Барсом» в Ригу на Кубок латвийских РЖД
«Ак Барс» отправился на Кубок Латвийской железной дороги, который пройдет в Риге. Тренерский штаб взял на турнир 31 хоккеиста.
Обновлено в 04:09
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Германии 12 беженцев пострадали при пожаре в общежитии
Двенадцать человек пострадали в результате пожара в общежитии для беженцев в немецком городе Гисен, сообщает издание Bild со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 03:54
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
«ПСЖ» хочет отдать Неймара в аренду с обязательным выкупом
По данным портала Goal.com, руководство «ПСЖ» рассчитывает отдать нападающего Неймара в аренду с обязательным выкупом.
Обновлено вчера в 14:13
Общество
Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России
Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 23:50
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Космос
NASA профинансирует новые технологии изучения космоса
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Общество
В Крыму сократилась популяция диких мидий
В последние году популяция диких мидий в Черном море существенно сократилась, что угрожает в том числе их выращиванию на аквафермах.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Две мониторинговые станции перестали выходить на связь после ЧП с ракетой
Две станции мониторинга радиации в России перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.
Обновлено в 02:33
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Футбол
Круговой проходит медосмотр для «Зенита»
Защитник «Уфы» Данил Круговой в настоящее время проходит медицинский осмотр для «Зенита».
Обновлено в 04:01