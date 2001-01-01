Футбол

«МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы он ушелСпорт-Экспресс 03:19

Как информирует Metro, аргентинец мог перейти в «Эвертон», но трансфер сорвался. В «МЮ» не рассчитывают на игрока, который зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю. По имеющейся информации, клуб готов выплатить ему значительную часть оставшейся по контракту зарплаты, чтобы тот ушел.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, защитник клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины. Выступает на позициях центрального и левого защитника. Серебряный призёр чемпионата мира 2014 года.
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