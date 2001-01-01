Как информирует Metro, аргентинец мог перейти в «Эвертон», но трансфер сорвался. В «МЮ» не рассчитывают на игрока, который зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю. По имеющейся информации, клуб готов выплатить ему значительную часть оставшейся по контракту зарплаты, чтобы тот ушел.

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«МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы он ушел

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