Футбол

«МЮ» активировал опцию продления контракта Марсьяля на год
Sports.ru
14:59

«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с нападающим Антони Марсьялем. Текущее соглашение было рассчитано до лета 2019-го года.
Sports.ru14:59

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«МЮ» активировал опцию продления контракта Марсьяля на год

Спорт-Экспресс16:03

«МЮ» активировал опцию продления контракта Марсьяля

LiveSport.ru16:14

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Марсьялем на год

Soccer.ru13:04

«МЮ» активировал опцию продления контракта с Марсьялем на год

Советский спорт12:48

Источник: «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Марсьялем на год

Чемпионат12:28

«МЮ» активировал опцию продления контракта Марсьяля на год

Sports.ru14:59

«Манчестер Юнайтед» на год продлил контракт с Марсьялем

Sport24.ru12:15
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:28, Ашберн
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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