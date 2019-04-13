Футбол
«МЮ» Моуринью никуда не делся. Сульшер — это не выходLiveSport.ru вчера в 07:59
«МЮ» в беде, но все решится летом Сульшер еще не придумал способ удерживать ситуацию под контролем и справляться с атаками соперников без помощи де Хеа.
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Уле Гуннар Сульшер: «Никто не вспомнит игру „МЮ“, если мы финишируем в топ-4»
Спорт-Экспрессвчера в 16:22
Уле-Гуннар Сульшер: В матчах с «Уотфордом» и «Вест Хэмом» получили то, чего не заслуживали
Советский спортвчера в 15:33
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Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Продолжающийся рост цен Иван Дубровин связывает с высоким спросом: по итогам первого квартала интерес к вторичному жилью в среднем по России вырос на 1,4%. Он предполагает, что этот тренд сохранится и в дальнейшем: из-за опасений относительно стабильности застройщиков многие покупатели сконцентрируют свое внимание именно на вторичном рынке.
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Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Политика
На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка
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Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ
На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи
Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
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Политика
В ДНР началось голосование за проект мемориала Александру Захарченко
Общественное голосование по выбору проекта мемориального комплекса в память первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко началось на территории ДНР, сообщила пресс-служба Народной милиции республики.
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Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
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Милонов повздорил с эвакуаторщиками и вызвал полицию
Виталий Милонов подтвердил, что вызвал полицию.
Обновлено в 08:07
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Космос
Астрономы: не существует правил по названию черных дыр
На снимке черной дыры впервые люди увидели один из ультрамассивных небесных объектов, которые всасывают все, что рядом с ними.
Обновлено вчера в 12:01
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Политика
Борисов: космическая программа США зависит от РД-180
Обновлено в 07:00
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных
В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года
В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Динамо — Краснодар 1:1
Обновлено в 08:14
Политика
В Кремле оценили позицию Турции по С-400
Обновлено в 07:08
Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие
США: российский истребитель Су-57 может стать ядерным бомбардировщиком
Американские военные опасаются, что новый российский многофункциональный истребитель Су-57 сможет выполнять функции ядерного бомбардировщика.
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Шоу-бизнес
Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником
Обновлено вчера в 14:00
Космос
Астрономы обнаружили в системе Проксима Центавра двойника Земли
Астрономы полагают, что они обнаружили в системе Проксима Центавра настоящего двойника Земли.
Обновлено в 06:44
Футбол
«Торино» и «Кальяри» сыграли вничью
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии (1:1). Голом в составе туринского клуба отметился нападающий Симоне Дзадза, у гостей отличился форвард Леонардо Паволетти.
Обновлено в 08:47
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Обновлено вчера в 21:33