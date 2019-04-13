Футбол

«МЮ» Моуринью никуда не делся. Сульшер — это не выходLiveSport.ru вчера в 07:59

«МЮ» в беде, но все решится летом Сульшер еще не придумал способ удерживать ситуацию под контролем и справляться с атаками соперников без помощи де Хеа.
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Уле-Гуннар Сульшер: «Почему у других команд получается больше дней отдыха? Мы пробовали найти ответ в Google»

Матч ТВ05:12

Сульшер: «„Вест Хэм“ играл лучше нас»

Soccer.ruвчера в 15:12

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» повезло, «Вест Хэм» играл лучше

Чемпионатвчера в 16:52

Уле Гуннар Сульшер: «Никто не вспомнит игру „МЮ“, если мы финишируем в топ-4»

Спорт-Экспрессвчера в 16:22

Уле-Гуннар Сульшер: В матчах с «Уотфордом» и «Вест Хэмом» получили то, чего не заслуживали

Советский спортвчера в 15:33

Уле-Гуннар Сульшер: «Почему у других команд получается больше дней отдыха? Мы пробовали найти ответ в Google»

Sportbox.RU05:12

Сульшер: «С такой игрой нам будет трудно в Барселоне, но мы исправимся»

Бомбардир.рувчера в 15:22
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Недвижимость

Покупатели заселяют вторичное жилье

Продолжающийся рост цен Иван Дубровин связывает с высоким спросом: по итогам первого квартала интерес к вторичному жилью в среднем по России вырос на 1,4%. Он предполагает, что этот тренд сохранится и в дальнейшем: из-за опасений относительно стабильности застройщиков многие покупатели сконцентрируют свое внимание именно на вторичном рынке.
Обновлено в 07:00
Политика

Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Политика

На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка

Обновлено в 07:58
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ

На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи

Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

В ДНР началось голосование за проект мемориала Александру Захарченко

Общественное голосование по выбору проекта мемориального комплекса в память первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко началось на территории ДНР, сообщила пресс-служба Народной милиции республики.
Обновлено в 07:13
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Милонов повздорил с эвакуаторщиками и вызвал полицию

Виталий Милонов подтвердил, что вызвал полицию.
Обновлено в 08:07
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Захворавшая Ротару не показывает свои проблемы со здоровьем на публике

Обновлено в 05:33
Космос

Астрономы: не существует правил по названию черных дыр

На снимке черной дыры впервые люди увидели один из ультрамассивных небесных объектов, которые всасывают все, что рядом с ними.
Обновлено вчера в 12:01
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Пиар-директор Анна Исаева показала архивные кадры с Юлией Началовой

Обновлено в 08:44
Происшествия

Очевидцы: В Павловске женщина погибла под колесами электрички

Обновлено в 08:40
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Политика

Борисов: космическая программа США зависит от РД-180

Обновлено в 07:00
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных

В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Гаджеты

Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года

В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол

Динамо — Краснодар 1:1

Обновлено в 08:14
Политика

В Кремле оценили позицию Турции по С-400

Обновлено в 07:08
Политика

В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие

США: российский истребитель Су-57 может стать ядерным бомбардировщиком

Американские военные опасаются, что новый российский многофункциональный истребитель Су-57 сможет выполнять функции ядерного бомбардировщика.
Обновлено вчера в 07:29
Шоу-бизнес

Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником

Обновлено вчера в 14:00
Космос

Астрономы обнаружили в системе Проксима Центавра двойника Земли

Астрономы полагают, что они обнаружили в системе Проксима Центавра настоящего двойника Земли.
Обновлено в 06:44
Футбол

«Торино» и «Кальяри» сыграли вничью

"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии (1:1). Голом в составе туринского клуба отметился нападающий Симоне Дзадза, у гостей отличился форвард Леонардо Паволетти.
Обновлено в 08:47
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Обновлено вчера в 21:33
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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