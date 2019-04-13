Футбол
«МЮ» Моуринью никуда не делся. Сульшер — это не выходLiveSport.ru вчера в 07:59
«МЮ» в беде, но все решится летом Сульшер еще не придумал способ удерживать ситуацию под контролем и справляться с атаками соперников без помощи де Хеа.
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Уле Гуннар Сульшер: «Никто не вспомнит игру „МЮ“, если мы финишируем в топ-4»
Спорт-Экспрессвчера в 16:22
Уле-Гуннар Сульшер: «Нам повезло против „Вест Хэма“, как и против „Уотфорда“»
Sportbox.RUвчера в 16:24
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Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
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Владимир Зеленский в интервью агентство «Новини Украины» заявил, что его противники готовят против него провокацию на стадионе «Олимпийский».
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The Sunday Times подготовила рейтинг лучших мест для проживания в Великобритании в 2019 году.
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В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
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Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
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Экономика
От сети АЗС до недвижимости в Испании: как живут депутаты ГД от Кубани
По имеющейся в собственности недвижимости супруга Напсо существенно опережает и супруга, и его коллег от региона: она владеет земельным участков, двумя объектами незавершенного строительства, несколькими автозаправочными станциями и газотопливными хранилищами, гаражным боксом, а также более чем десятком нежилых помещений.
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Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
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Исследовательская группа оценила влияние мелатонина дозой в 1,5 мг на показатели циркадианного ритма: температуру тела, частоту сердечных сокращений, а также систолическое и диастолическое артериальное давление.
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В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело
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В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
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Лето 2019 года обещает быть самым жарким для всех жителей планеты, сообщает DEITA.
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Новый Mercedes GLS: появились первые рендеры от независимых художников
В Сети опубликовали первые рендерные изображения Mercedes GLS третьего поколения.
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Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
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Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК
По неофициальным данным, экс-глава региона занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына.
Обновлено в 00:13
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В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Музыка
Фестиваль искусств «Янтарное ожерелье» открылся в Калининграде
Концертное исполнение прославленным коллективом и солистами оперной сцены «Пиковой дамы» Чайковского, произведения, которое по праву является одной из вершин мирового оперного искусства, безусловно, стало большим музыкальным событием открывшегося фестиваля «Янтарное ожерелье», — рассказал организатор фестиваля, директор Калининградской областной филармонии Виктор Бобков.
Обновлено вчера в 16:38
Важное за сутки
Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.
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Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Обновлено вчера в 16:57
Религия
Армянская апостольская церковь празднует Вербное воскресенье
Армянская апостольская церковь празднует Вход Господень в Иерусалим, или или Цахказард, что в переводе с армянского означает "Украшенный цветами".
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Соратники Зеленского запустили флешмоб в ответ на слоган Порошенко
Кошевой, сыгравший в популярном на Украине сериале «Слуга народа» роль министра иностранных дел и соратника Василия Голобородько в исполнении Зеленского, опубликовал в своем Facebook фрагмент видео, автор которого снял билборд с агитацией Петра Порошенко и слоганом «Думай!» на фоне разрушенной дороги с выбоинами.
Обновлено вчера в 14:07
Авто
В России за неделю цены на свои автомобили изменили 9 брендов
Самыми лояльными за последнюю неделю оказались: немецкий Mercedes-Benz, поднявший цену пикапа X-Class (на 1-3%) и корейская KIA, увеличившая стоимость хэтчбека Picanto и седана K900 (на 2,3-4%).
Обновлено вчера в 04:06
Авто
За март россияне потратили 180 млрд рублей на новые автомобили
Результатом подсчета стала цифра 180,6 млрд рублей, что значительно больше результата марта 2018 года (166,8 млрд рублей).
Обновлено в 01:15
Политика
Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны
Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров»
Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Стало известно о пострадавших при ударах Израиля по Сирии
SANA отмечает, что ВВС Израиля нанесли авиаудар из воздушного пространства Ливана в сторону города Масьяф, но ПВО Сирии отразили ракеты и сбили некоторые из них до того, как они достигли целей.
Обновлено 12 апреля в 22:00