Политика

МВФ загнал Украину в долговую яму, считают в РадеГазета.Ru 00:26

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, властям Украины необходимо отказаться от сотрудничества с МВФ.
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В Раде заявили, что МВФ загнал Украину в долговую яму

URA.Ruвчера в 23:56

В Раде призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ

RT на русскомвчера в 23:50

Депутат Рады заявил, что Украина оказалась в долговой яме из-за МВФ

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МВФ загнал Украину в долговую яму, считают в Раде

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В Раде считают, что Украина не должна отдавать долги МВФ

Московский Комсомолецвчера в 22:47

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Вести.Ruвчера в 21:58

МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады

РИА Новостивчера в 21:48
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Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
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Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
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Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

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Обновлено вчера в 18:13
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Названы бессимптомные опасные заболевания

Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
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Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

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Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
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В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

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Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено вчера в 12:45
Политика

Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета

В Багдаде прогремел взрыв в так называемой "зеленой зоне", где расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

Двое ученых погибли на Шпицбергене

В районе Хорсенн на Шпицбергене обнаружены тела двоих исследователей из Польши. Об этом сообщается 19 мая на сайте губернатора архипелага.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика

Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства

Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

Полиция доставила авиадебошира в отделение в Москве на кресле-каталке

Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который грубо нарушал общественный порядок в самолете в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 00:29
Общество

Протест в Екатеринбурге начинает политизироваться

Обновлено вчера в 12:30
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Обновлено вчера в 18:23
Хоккей

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Семь участников плей-офф определились после десятого соревновательного дня чемпионата мира по хоккею, который проходит с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100

В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100 После возвращения в аэропорт вылета пассажиры отказались лететь на Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 04:57
Политика

Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".
Обновлено 18 мая в 05:15
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено вчера в 16:45
Политика

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 08:38
Наука

Поляризация света протопланетных дисков укажет на аксионы

Японские физики предложили новый метод поиска аксионов, основанный на колебаниях поляризации протопланетных дисков.
Обновлено 17 мая в 05:58
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В Кемерове огонь уничтожил жилой дом на три хозяина

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Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
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Энергетика

Ремонт на месторождении в Кашагане продлится до конца мая

Ремонт на месторождении Кашаган в Казахстане завершится в конце мая, после этого добыча на нем планово выйдет на уровень 370 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.
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Происшествия

В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре

В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено вчера в 19:31
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19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ).
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В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
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Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
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Трамп заявил, что стремится только к экономическим вторжениям

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не хочет войн, единственные вторжения, к которым он стремится - экономические.
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Украинский политик
Украинский политический деятель, филантроп, телеведущий. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Оппозиционный блок», кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года, президент Всеукраинского еврейского конгресса.
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