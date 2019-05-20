МВФ загнал Украину в долговую яму, считают в РадеГазета.Ru 00:26

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, властям Украины необходимо отказаться от сотрудничества с МВФ.

МВФ загнал Украину в долговую яму, считают в Раде

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