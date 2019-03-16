Экономика
МВФ заблокировал перевод €500 млн для УкраиныГазета.Ru вчера в 12:43
Украина не получит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в €500 млн, сообщает "Вести.Ru". Уточняется, что МВФ пока заблокировал этот перевод. В стране сейчас работает оценочная миссия от ЕС, которая делает свои заключения.
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Международный валютный фонд заблокировал перевод 500 млн евро для Украины
Комсомольская правдавчера в 14:28
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Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал причину смерти певицы
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии
Несколько десятков протестующих ворвались в здание сербского телевидения РТС в субботу в ходе массовой антиправительственной акции.
Обновлено вчера в 19:16
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Facebook удалил 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии
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Обновлено в 00:55
Политика
СМИ предрекли США банкротство из-за военных расходов
Соединенные штаты находятся на грани банкротства из-за огромных расходов на военно-промышленный комплекс, коррупции в правительстве и некомпетентных чиновников, считает издание CounterPunch.
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Происшествия
Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой
После попытки самоубийства в США госпитализирована дочь поп-исполнителя Майкла Джексона актриса Пэрис Джексон.
Обновлено вчера в 17:30
Космос
На космодроме Восточный открыли трассу для запуска кораблей к МКС
На космодроме Восточный открыта трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2», которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Более 40 человек стали жертвами наводнений в Индонезии
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Обновлено вчера в 22:02
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Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
В ВСУ погибших солдат объявляют дезертирами, сообщили в ЛНР
В подразделениях ВСУ в Донбассе запрещаются любые разговоры о боевых и небоевых потерях среди личного состава из-за возможных утечек информации об этом вышестоящему начальству, а погибших солдат зачастую объявляют дезертирами.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
Снижение стоимости визы подогрело интерес россиян к путешествиям в США
Многократная виза в США на три года вновь стала стоить 160 долларов.
Обновлено в 00:33
Политика
Климкин назвал «мегавызовом» массовый отъезд украинцев из страны
В интервью «Радио Культура» украинский министр заявил, что многие жители вынуждены оставлять страну и искать работу за рубежом.
Обновлено в 00:00
Происшествия
AP: во время протестов в Никарагуа задержали более 100 человек
Более 100 человек задержали в субботу в столице Никарагуа при попытке провести манифестацию с призывом к освобождению всех заключенных за участие в акциях протеста, которые начались в апреле 2018 года.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Челябинске самосвал прорвал газопровод
Обновлено в 02:04
Происшествия
Премьер Новой Зеландии рассказала о получении «манифеста» стрелка
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что получила «манифест» обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до трагедии.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики
На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Российское посольство назвало шествие легионеров СС в Риге «позором»
Российское посольство в Латвии раскритиковало шествие легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге, назвав его "позором".
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Байден оговорился об участии в президентских выборах в США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе выступления перед сторонниками Демократической партии в штате Делавэр оговорился о своём участии в выборах главы государства.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Reuters узнало детали переговоров пилота Boeing перед крушением
Пилот Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед крушением в окрестностях Аддис-Абебы просил у диспетчера разрешения на быстрый подъем.
Обновлено вчера в 19:36
Здоровье
Закон о паллиативной помощи вступает в силу сегодня
Основой закона является уважение к каждому человеку, отметила Нюта Федермессер.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В Совфеде предостерегли Германию от попытки понравиться США за счет России
Член Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал интервью германского депутата Манфреда Вебера польскому изданию Ньюсвик, заявив, что попытки понравится американцам за счет России обернутся для Германии против ее собственных интересов.
Обновлено в 01:57
Спорт
Логинов не думал о медали во время эстафеты на чемпионате мира
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие
Пентагон приобретет 10 тыс. ракет против России
Министерство обороны США планирует закупить более 10 тыс. управляемых ракет, чтобы в будущем иметь возможность нанести удар по России и Китаю.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
В Магадане стая бродячих собак покусала ребенка
Стая собак набросилась и покусала пятилетнего ребенка в городском парке Магадана, мальчика прооперировали медики, сообщает в воскресенье правительство региона.
Обновлено в 01:55
Политика
Опрос показал отношение украинцев к жителям России
Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на «радикальную русофобию» со стороны украинских властей, отношение украинцев к России улучшается.
Обновлено вчера в 22:58
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У известного актера Михаила Кокшенова случился приступ
Обновлено вчера в 07:11
Политика
Отставки Мадуро хотят 90% венесуэльцев
Участие в опросе приняли 1,1 тыс. человек, 88,9% которых проголосовали за скорейшую отставку Николаса Мадура с поста президента страны.
Обновлено в 00:57
Политика
Украинская журналистка не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине
"По Украине если и есть ностальгия — то только по той, которая закончилась в 2013 году", — подытожила она.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
Япония создаст ракету с дальностью действия 400 км
Минобороны Японии планирует разработать крылатую ракету с дальностью действия 400 км, чтобы истребители ВВС страны получили возможность атаковать противника вне пределов досягаемости его ПВО.
Обновлено в 00:15
Культура
Телеканалы меняют сетку программ из-за смерти Началовой
"Пятый канал" в воскресенье, 17 марта, в 9.00 мск покажет новый фильм из цикла "Моя правда" после известия о смерти российской певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 20:11