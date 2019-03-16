Политика
МВФ заблокировал перевод 500 миллионов долларов для УкраиныВести.Ru вчера в 11:12
Украина в марте не получит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в 500 миллионов евро. Вопреки ожиданиям Минфина страны, МВФ пока заблокировал этот перевод. В стране сейчас работает оценочная миссия от ЕС, которая и делает свои заключения.
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Международный валютный фонд заблокировал перевод 500 млн евро для Украины
Комсомольская правдавчера в 14:28
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Жители села Томсино Псковской области уже несколько месяцев травят 12-летнюю Тасю Перчикову, которая жаловалась президенту на бедность семьи и тяжелую работы матери Елены.
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