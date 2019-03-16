МВФ заблокировал перевод 500 миллионов долларов для УкраиныВести.Ru вчера в 11:12

Украина в марте не получит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в 500 миллионов евро. Вопреки ожиданиям Минфина страны, МВФ пока заблокировал этот перевод. В стране сейчас работает оценочная миссия от ЕС, которая и делает свои заключения.

МВФ заблокировал перевод 500 миллионов долларов для Украины

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