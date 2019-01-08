Экономика
В 2019 году Украина получит от Международного валютного фонда еще два транша по 1,3 миллиарда долларов. Выплаты будут проводиться в два этапа – 15 мая и 15 ноября. Как сообщает «Прайм», выдача транша состоится в рамках дополнительной льготной кредитной линии на 3,9 миллиарда долларов.
ТК Звезда13:50
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Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП
Рост ВВП России ожидается на уровне 1,5% в 2019 году, в 2020 и 2021 годах — 1,8%. Ранее Всемирный банк в специальном докладе по России отмечал, что рост российской экономики на уровне 3% будет только к 2028 году.
Обновлено в 17:09
Экономика
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено в 18:43
Политика
На Украине сообщили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры
Пропажа нескольких ценных икон обнаружена во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре, сообщил во вторник вечером в эфире украинского телеканала "Прямой" министр культуры Украины Евгений Нищук.
Обновлено в 15:55
Политика
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото
Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
Обновлено в 10:23
Политика
Путин запустил обеспечивающий Калининград газом морской терминал
Посетивший Калининградскую область президент России Владимир Путин отдал команду на ввод в эксплуатацию морского терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) и плавучей регазификационной платформы «Маршал Василевский».
Обновлено в 07:13
Происшествия
Аэропорт Хитроу приостановил полеты из-за неопознанного дрона
Обновлено в 13:29
Общество
В Огайо умерла старейшая жительница США
Браун стала старейшей жительницей США в мае прошлого года, когда из жизни ушла 114-летняя Дельфина Гибсон, проживавшая в округе Хантингдон, штат Пенсильвания.
Обновлено в 16:57
Космос
Спутник NASA TESS нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли
Спутником NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружена третья экзопланета, которая в три раза больше Земли по размеру и в 23 раза тяжелее.
Обновлено в 18:04
Баскетбол
«Химки» обыграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги
Обновлено в 14:37
Происшествия
Сотрудники ОМОНа проехали 130 км за мандаринами от МВД
Обновлено в 16:01
Политика
В Конгрессе США призвали отложить снятие санкций с компаний Дерипаски
Председатели семи комитетов палаты представителей Конгресса США обратились к главе Минфина с просьбой отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, «Русал» и «Евросибэнерго».
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
Минобороны России приняло от минобороны Лаоса 30 танков Т-34
Министерством обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества военному ведомству России переданы 30 гусеничных машин в полностью исправном состоянии.
Обновлено в 17:02
Автоспорт
Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В США предъявили обвинение юристу Весельницкой
Обновлено в 11:12
Энергетика
Цены на заправках отыгрывают рост НДС
Цены на заправках отыгрывают рост НДС На фоне роста НДС с 1 января до 20% крупные нефтекомпании начали поднимать цены на топливо на своих АЭС, сообщили "Ъ" участники топливного рынка в регионах РФ.
Обновлено в 18:12
Музыка
Представлен логотип «Евровидения-2019»
Обновлено в 10:04
Политика
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено в 02:10
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя
17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Супруги из Санкт-Петербурга найдены мёртвыми в Камбодже
Тела мужчины и женщины нашли 4 января в съемном жилье. Официальная причина смерти пока не названа.
Обновлено в 16:45
Политика
Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету
Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание героя Украины Филарету Денисенко — бывшему лидеру одной из раскольничьих церковных структур.
Обновлено в 14:50
Энергетика
В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев
Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной, об этом сообщается в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.
Обновлено в 17:04
Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Наука
СМИ усомнились в реальности «акустических атак»: обычный психоз
Журнал Vanity Fair обнародовал статью, в которой со ссылкой на данные экспертов предположил, что якобы имевшие место "акустические атаки" на американских дипломатов на Кубе на самом деле являются обычным психозом.
Обновлено в 17:14
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей
Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Во Львове избили почетного консула Бельгии
Во Львове избили почетного консула Бельгии на Западной Украине Ярослава Гарцулу.
Обновлено в 14:35
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $58
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже (ICE) стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $58 за баррель.
Обновлено в 08:47
Политика
Ситуацию на Украине обсудят на специальном заседании Синода
Элладская православная церковь проведет специальное заседание Синода, где будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии новой православной церкви Украины.
Обновлено в 10:55
Спорт
Эксперты WADA приедут в Россию 9 января
Министерство спорта России ожидает приезд экспертов Всемирного антидопиногового агентства за базой данных московской антидопинговой лаборатории 9 января, рассказал глава Минспорта Павел Колобков.
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
Винодельню рядом с «дворцом Путина» купил Геннадий Тимченко
Об интересе Тимченко к виноделию говорил газете «Коммерсантъ» в 2015 г. представитель бизнесмена.
Обновлено в 15:54