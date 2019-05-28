Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в РадеГазета.Ru 19:17

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев закупает газ по цене в два раза больше его реальной стоимости.
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Депутат Рады: Если бы не МВФ, Украина не платила бы столько за газ

REGNUM22:36

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Газета.Ru19:17

В Раде рассказали, что Украина вынуждена закупать газ у Европы в два раза дороже

Life.ru20:26

Украина пожаловалась на закупки дорогого газа из-за требований МВФ

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Украинский депутат пожаловался на дорогой газ

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ФАН19:02

В Раде рассказали, как МВФ вынуждает Украину покупать дорогой газ

РИА Новости18:29
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Политика

Погранслужба ФСБ предупредила об угрозе провокаций со стороны Украины

"Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма", - пояснил силовик.
Обновлено в 13:15
Происшествия

На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию

Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено в 22:45
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке

Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Энергетика

Бразильская Petrobras намерена продать 27 нефтегазовых месторождений

Бразильская энергокомпания Petroleo Brasileiro может продать свою долю в 27 нефтегазовых месторождениях, сообщила компания.
Обновлено в 22:16
Армия и оружие

Украина разработала замену ракете «Зенит»

Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

Мать Полищук рассказала о последних днях жизни актрисы

Мать актрисы Любови Полищук Ольга Пателеевна Полищук поделилась воспоминаниями о последних днях жизни дочери в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят».
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено в 15:18
Политика

Напавшего на журналиста чиновника Зайцева исключили из «Единой России»

«Президиум генсовета „ЕР“ принял решение исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Зайцева, напавшего на журналиста», — приводит РИА «Новости» слова сообщения секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Технологии

Сбербанк запускает мессенджер «СберЧат»

Сбербанк запускает корпоративный мессенджер «СберЧат», созданный на базе платформы dialog (входит в экосистему Сбербанка).
Обновлено в 07:24
Религия

В Екатеринбурге начали создавать рабочую группу по храму

В Екатеринбурге стартовал процесс создания рабочей группы по подготовке опроса для определения места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500

Обновлено в 17:50
Хоккей

Тарасенко забросил девятую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Обновлено в 21:50
Политика

Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко

Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

В ДНР сообщили об атаке беспилотника силовиков на Горловку

Обновлено в 18:36
Авто

В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler

В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Якутске за неделю четыре человека выпали из окон многоэтажек

Обновлено в 21:52
Общество

В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено в 21:35
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Общество

Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Музыка

12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире

Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
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Виктор Васильевич Бондарь
Украинский политик
Глава партии «Возрождение», глава депутатской группы «Партия „Возрождение“» в Верховной Раде Украины. Министр транспорта и связи Украины в правительстве Юрия Еханурова.
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