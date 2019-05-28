Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в РадеГазета.Ru 19:17
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев закупает газ по цене в два раза больше его реальной стоимости.
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Культура
В Ясной Поляне пройдет семинар «Британская литература сегодня»
Музей-усадьба «Ясная Поляна» проведет профессиональный выездной семинар на английском языке «Британская литература сегодня».
Обновлено в 07:55
Политика
Project Syndicate (США): врожденная слабость индийской демократии? (Project Syndicate)
Бюрократы Индии в меньшей степени политически изолированы, чем их коллеги в Великобритании, Дании и Новой Зеландии, однако в намного большей степени, чем чиновники в США (и так было даже до того, как нынешний президент начал активно практиковать увольнения через Twitter).
Обновлено в 20:04
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Обновлено в 20:22
Политика
Трамп заявил о неготовности заключить торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио заявил, что США пока не готовы к заключению торгового соглашения с Китаем, но надеются в будущем выработать соответствующий документ.
Обновлено в 19:40
Космос
Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска
Обновлено в 09:51
Здоровье
В Великобритании родился ребенок без кожи
В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:31
Космос
Впервые в космосе с помощью CRISPR была отредактирована ДНК
Астронавты изучали, как работают механизмы восстановления ДНК в космосе, поэтому они разрезали нити генетического кода гриба в нескольких местах, чтобы имитировать радиационное повреждение.
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины
Обновлено в 13:19
Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер сменила имидж
Бывшая возлюбленная сына актрисы Марии Шукшиной недавно сменила свой имидж.
Обновлено в 15:00
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.
Обновлено в 03:31
Авто
КамАЗ и Daimler запустили новый завод
В Набережных Челнах состоялось открытие нового завода кабин "Daimler KAMAZ RUS" и одновременно с этим стартовало серийное производство перспективной "камазовской" модели с принципиально новой кабиной K5.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Политика
Борис Титов обновил ежегодную жалобу президенту
Борис Титов обновил ежегодную жалобу президенту Российский бизнес за минувший год не стал чувствовать себя лучше, следует из доклада, который уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов представил вчера Владимиру Путину.
Обновлено в 18:39
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.
Обновлено в 10:49
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону
Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Милан» объявит об отставке Гаттузо
41-летний Гаттузо возглавляет "Милан" с 2017 года. В нынешнем сезоне команда финишировала на 5-м месте Серии А.
Обновлено в 17:38
Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Экономика
«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным
«Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.
Обновлено в 09:16
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
Флорентино Перес: «Надеюсь, в этом году Азар перейдет к нам»
Надеюсь, в этом году он перейдет к нам, — отметил функционер в эфире радио Onda Cero.
Обновлено в 20:17
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Господин Попов занимает пост прокурора республики Дагестан с февраля 2018 года.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
В Хабаровске в рамках форума «Армия-2019» продемонстрируют авиацию ВВО
Обновлено в 20:52
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Здоровье
Составлен список самых бесполезных советов врачей
Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.
Обновлено в 18:13
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09