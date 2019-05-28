Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в РадеГазета.Ru вчера в 19:17

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев закупает газ по цене в два раза больше его реальной стоимости.
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Украинский депутат пожаловался на дорогой газ

Известиявчера в 21:50

Европа продает Украине газ в два раза дороже его реальной стоимости

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В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для Украины

ФАНвчера в 19:02

Украина пожаловалась на закупки дорогого газа из-за требований МВФ

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МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

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В Раде рассказали, что Украина вынуждена закупать газ у Европы в два раза дороже

Life.ruвчера в 20:26

В Раде рассказали, как МВФ вынуждает Украину покупать дорогой газ

РИА Новостивчера в 18:29
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Общество

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

Обновлено 25 мая в 10:36
Хоккей

НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Момент падения башенного крана в Перми сняли на видео

На кадрах видно, что кран завалился во время поворота стрелы, при падении он развалился на три части и повредил три дома, в которых в тот момент никого не было.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Политика

В Киеве решили добиваться международного статуса Керченского пролива

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Происшествия

В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обновлено в 02:21
Общество

«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 02:28
Наука

Курение каннабиса ухудшает когнитивные способности подростков

Сотрудники Монреальского университета выяснили, что курение каннабиса угнетает когнитивные способности подростков и ухудшает их рабочую память.
Обновлено в 00:37
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Происшествия

Обвиняемый по делу «Зимней вишни» отказался от адвоката

Один из фигурантов уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко, подал ходатайство об отказе от адвоката.
Обновлено в 01:08
Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тысячи автомобилей

Российский дилер Mazda отзывает в России более 1,6 тысячи автомобилей из-за проблем со стеклоочистителем.
Обновлено вчера в 08:07
Политика

Президент Австрии назначит канцлером главу Минфина Хартвига Лёгера

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что назначит министра финансов Хартвига Лёгера на должность временного канцлера республики.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Шестилетнего ребёнка из Тульской области мать бросила в московском ТЦ

Как сообщает на на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребёнка РФ Анна Кузнецова, в настоящий момент мальчик Саша находится в больнице.
Обновлено в 03:14
Авто

В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler

В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено вчера в 09:42
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Общество

Мост в Киеве продолжает трескаться

Пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, был открыт 25 мая.
Обновлено вчера в 07:52
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Летчик заметил подозреваемых в поджоге леса в Прибайкалье

Летчик-наблюдатель обнаружил подозреваемых в поджоге леса во время авиапатрулирования в Черемховском районе.
Обновлено в 03:01
Авто

Появились первые изображения Genesis G80 нового поколения

Опираясь на шпионские снимки, портал «Колёса.ру» представил на рендерных изображениях, как будет выглядеть новая генерация седана Genesis G80.
Обновлено в 01:40
Экономика

РБК: Utair предложила кредиторам план спасения компании от банкротства

Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и кредит перед Сбербанком на 17,4 млрд руб. авиакомпания предлагает продлить на 10–15 лет под ставку около 8% годовых, добавил собеседник РБК.
Обновлено в 03:02
Здоровье

Специалисты составили список самых бесполезных советов врачей

Экспертами был составлен список самых распространенных, но при этом бесполезных советов врачей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Финансы

Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торгов

Торговая сессия 27 мая демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:31
Происшествия

В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома

Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.
Обновлено в 03:10
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Обновлено в 00:13
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Виктор Васильевич Бондарь
Украинский политик
Глава партии «Возрождение», глава депутатской группы «Партия „Возрождение“» в Верховной Раде Украины. Министр транспорта и связи Украины в правительстве Юрия Еханурова.
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