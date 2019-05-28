Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в РадеГазета.Ru вчера в 19:17
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев закупает газ по цене в два раза больше его реальной стоимости.
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В Раде рассказали, что Украина вынуждена закупать газ у Европы в два раза дороже
Life.ruвчера в 20:26
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Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
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Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
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Здоровье
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Обвиняемый по делу «Зимней вишни» отказался от адвоката
Один из фигурантов уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко, подал ходатайство об отказе от адвоката.
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Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тысячи автомобилей
Российский дилер Mazda отзывает в России более 1,6 тысячи автомобилей из-за проблем со стеклоочистителем.
Обновлено вчера в 08:07
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Президент Австрии назначит канцлером главу Минфина Хартвига Лёгера
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что назначит министра финансов Хартвига Лёгера на должность временного канцлера республики.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Шестилетнего ребёнка из Тульской области мать бросила в московском ТЦ
Как сообщает на на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребёнка РФ Анна Кузнецова, в настоящий момент мальчик Саша находится в больнице.
Обновлено в 03:14
Авто
В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler
В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
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Гаджеты
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Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
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Пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, был открыт 25 мая.
Обновлено вчера в 07:52
Экономика
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Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
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Происшествия
Летчик заметил подозреваемых в поджоге леса в Прибайкалье
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Обновлено в 03:01
Авто
Появились первые изображения Genesis G80 нового поколения
Опираясь на шпионские снимки, портал «Колёса.ру» представил на рендерных изображениях, как будет выглядеть новая генерация седана Genesis G80.
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Экономика
РБК: Utair предложила кредиторам план спасения компании от банкротства
Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и кредит перед Сбербанком на 17,4 млрд руб. авиакомпания предлагает продлить на 10–15 лет под ставку около 8% годовых, добавил собеседник РБК.
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Здоровье
Специалисты составили список самых бесполезных советов врачей
Экспертами был составлен список самых распространенных, но при этом бесполезных советов врачей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Финансы
Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торгов
Торговая сессия 27 мая демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро.
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«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
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