Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в РадеГазета.Ru вчера в 19:17
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев закупает газ по цене в два раза больше его реальной стоимости.
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В Раде рассказали, что Украина вынуждена закупать газ у Европы в два раза дороже
Life.ruвчера в 20:26
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Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Энергетика
Минск установил тарифы на прокачку нефти в РФ
По данным агентства, Минск установил тарифы на прокачку нефти по трубопроводам компаний "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба".
Обновлено вчера в 18:53
Энергетика
Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррель
Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
Обновлено вчера в 02:37
Энергетика
Бразильская Petrobras намерена продать 27 нефтегазовых месторождений
Бразильская энергокомпания Petroleo Brasileiro может продать свою долю в 27 нефтегазовых месторождениях, сообщила компания.
Обновлено вчера в 22:16
Энергетика
Компромисс по лицензиям на добычу на шельфе Арктики ещё не найден
«Газпром», «Роснефть» и Роснедра всё ещё не смогли выработать компромиссный вариант корректировки условий лицензий компаний по геологоразведке и добыче на шельфе Арктики для выполнения прописанных в них обязательств.
Обновлено вчера в 10:53
Энергетика
Американская Halliburton станет буровым подрядчиком «Нафтогаза»
Американская нефтесервисная компания Halliburton окажет компании «Укргаздобыча», дочернему предприятию «Нафтогаза», услуги по бурению скважин с целью увеличения добычи газа на Украине, говорится в сообщении «Нафтогаза».
Обновлено вчера в 09:28
Энергетика
Болгария и Греция начали строить газопровод
Интерконнектор между Грецией и Болгарией планировали начать строить еще в начале 2018 года, однако проект был приостановлен из-за обжалования тендерных процедур.
Обновлено вчера в 06:15
Энергетика
В Азербайджане выросла добыча газа, но снизились показатели по нефти
Добыча газа в Азербайджане в 2018 году составила 30,59 млрд куб. (рост на 7,1%), товарного – 19,2 млрд куб. (рост на 5,8%).
Обновлено вчера в 01:01
Энергетика
Добыча нефти в Норвегии продолжает снижаться
Обновлено 26 мая в 08:29
Энергетика
Более чем на 25% увеличил запасы газа «Нафтогаз» в ПХГ
На случай прекращения российским «Газпромом» транзита через Украину после 2019 года С 4 апреля по 25 мая 2019 года «Нафтогаз Украины» увеличил запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 25,7% — до 10,996 млрд кубометров, сообщила госкомпания «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 08:12
Энергетика
«Новатэк» получил пять лицензий в Красноярском крае
«Новатэк» получил права на пользование пятью лицензионными участками в Красноярском крае, они находятся рядом с месторождениями компании на Гыдане.
Обновлено 26 мая в 13:15
Энергетика
В ПАО «Газпром» обсудили вопросы безопасности
Освещали ситуацию и отвечали на вопросы журналистов член правления, начальник департамента Геннадий Сухов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
Обновлено вчера в 09:49
Энергетика
«Газпром» объявил итоги задолженности за газ
Подробнее с презентацией компании можете ознакомиться здесь.
Обновлено 24 мая в 20:57
Энергетика
Кувейтская госкомпания займется разведкой нефти и газа в Пакистане
По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang» со ссылкой на пресс-релиз министерства нефти Пакистана, кувейтская государственная компания получила концессию на разведку нефти и газа в районе площадью 1562 квадратных километра, который предположительно богат этими полезными ископаемыми.
Обновлено 25 мая в 04:24
Энергетика
Трубное решение
На фоне гремящих на все постсоветское пространство событий в политической жизни Украины решение уходящего кабинета министров страны о разделении «Нафтогаза» выглядит довольно бледно.
Обновлено вчера в 10:15