МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в РадеГазета.Ru вчера в 19:17

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев закупает газ по цене в два раза больше его реальной стоимости.

Энергетика Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.

Энергетика Минск установил тарифы на прокачку нефти в РФ По данным агентства, Минск установил тарифы на прокачку нефти по трубопроводам компаний "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба".

Энергетика Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррель Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».

Энергетика Бразильская Petrobras намерена продать 27 нефтегазовых месторождений Бразильская энергокомпания Petroleo Brasileiro может продать свою долю в 27 нефтегазовых месторождениях, сообщила компания.

Энергетика Компромисс по лицензиям на добычу на шельфе Арктики ещё не найден «Газпром», «Роснефть» и Роснедра всё ещё не смогли выработать компромиссный вариант корректировки условий лицензий компаний по геологоразведке и добыче на шельфе Арктики для выполнения прописанных в них обязательств.

Энергетика Американская Halliburton станет буровым подрядчиком «Нафтогаза» Американская нефтесервисная компания Halliburton окажет компании «Укргаздобыча», дочернему предприятию «Нафтогаза», услуги по бурению скважин с целью увеличения добычи газа на Украине, говорится в сообщении «Нафтогаза».

Энергетика Болгария и Греция начали строить газопровод Интерконнектор между Грецией и Болгарией планировали начать строить еще в начале 2018 года, однако проект был приостановлен из-за обжалования тендерных процедур.

Энергетика В Азербайджане выросла добыча газа, но снизились показатели по нефти Добыча газа в Азербайджане в 2018 году составила 30,59 млрд куб. (рост на 7,1%), товарного – 19,2 млрд куб. (рост на 5,8%).

Энергетика Более чем на 25% увеличил запасы газа «Нафтогаз» в ПХГ На случай прекращения российским «Газпромом» транзита через Украину после 2019 года С 4 апреля по 25 мая 2019 года «Нафтогаз Украины» увеличил запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 25,7% — до 10,996 млрд кубометров, сообщила госкомпания «Укртрансгаз».

Энергетика «Новатэк» получил пять лицензий в Красноярском крае «Новатэк» получил права на пользование пятью лицензионными участками в Красноярском крае, они находятся рядом с месторождениями компании на Гыдане.

Энергетика В ПАО «Газпром» обсудили вопросы безопасности Освещали ситуацию и отвечали на вопросы журналистов член правления, начальник департамента Геннадий Сухов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Энергетика Кувейтская госкомпания займется разведкой нефти и газа в Пакистане По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang» со ссылкой на пресс-релиз министерства нефти Пакистана, кувейтская государственная компания получила концессию на разведку нефти и газа в районе площадью 1562 квадратных километра, который предположительно богат этими полезными ископаемыми.