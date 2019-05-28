Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в РадеГазета.Ru вчера в 19:17

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев закупает газ по цене в два раза больше его реальной стоимости.
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Украинский депутат пожаловался на дорогой газ

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РИА Новостивчера в 18:29

В Раде рассказали, что Украина вынуждена закупать газ у Европы в два раза дороже

Life.ruвчера в 20:26

Украина пожаловалась на закупки дорогого газа из-за требований МВФ

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Газета.Ruвчера в 19:17

В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для Украины

ФАНвчера в 19:02

В Европе Украине продают газ в два раза дороже его реальной стоимости

Красная веснавчера в 20:26
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Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
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Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
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В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
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Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
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«Аятолла Али Хаменеи давно сказал, что мы не заинтересованы в ядерном оружии, издав указ, запрещающий его», — указал министр.
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В Набережных Челнах состоялось открытие нового завода кабин "Daimler KAMAZ RUS" и одновременно с этим стартовало серийное производство перспективной "камазовской" модели с принципиально новой кабиной K5.
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Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
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Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

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Украинский политик
Глава партии «Возрождение», глава депутатской группы «Партия „Возрождение“» в Верховной Раде Украины. Министр транспорта и связи Украины в правительстве Юрия Еханурова.
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