Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в РадеГазета.Ru 19:17
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев закупает газ по цене в два раза больше его реальной стоимости.
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Происшествия
На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию
Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено в 22:45
Происшествия
В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных
В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Хоккей
«Бостон» победил «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли
Ранее «Сент-Луис» трижды играл в финале Кубка Стэнли — в сезонах 1967/68, 1968/69 и 1969/70.
Обновлено в 23:01
Здоровье
Сотрудники пензенской скорой помощи объявили итальянскую забастовку
Сотрудники пензенской областной станции скорой помощи выступили с требованием повысить им зарплаты и улучшить условия труда.
Обновлено 25 мая в 01:41
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено в 20:22
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Общество
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Ученик второго класса школы №3 Вологды угрожает одноклассникам, скрывает уроки и бьет учительницу.
Обновлено в 11:08
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Третье место по уровню экономии занимают расходы на одежду и обувь: если годом ранее на них экономили 9% россиян, то по результатам опроса 2019 г. — 23%.
Обновлено в 21:14
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Политика
Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине
Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.
Обновлено в 09:44
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено в 23:17
Происшествия
В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:25
Политика
Китай прекратил закупку нефти у Ирана из-за американских санкций
Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли.
Обновлено в 20:12
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.
Обновлено в 15:00
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено в 14:21
Политика
На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФ
Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что санкции Евросоюза против России не действуют. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:32
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва спела для дочери свой хит «Куда уходит детство»
За кадром Алла Пугачёва раскачивает качели и поёт девочке одну их своих самых известных песен.
Обновлено в 22:59
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено в 11:16
Футбол
«Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта
Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва.
Обновлено в 17:56