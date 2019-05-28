Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в РадеГазета.Ru вчера в 19:17
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев закупает газ по цене в два раза больше его реальной стоимости.
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В Раде рассказали, что Украина вынуждена закупать газ у Европы в два раза дороже
Life.ruвчера в 20:26
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