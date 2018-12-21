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Финансы Финансы ЦБ предупредил, что банки могут недооценивать риски кредитования Банк России проанализировал российские кредитные бумы 2005-2007 годов и 2011-2013 годов, чтобы проверить, как меняется профиль риска новых кредитов на балансе банков по мере "взросления" бума, и извлечь из этого важные уроки для рынка ипотеки как сравнительно нового для России сегмента.

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