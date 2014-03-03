Экономика

МВФ вновь ухудшил прогноз роста российской экономикиВедомости вчера в 16:41

Экономисты вновь не верят в перспективы российской экономики – во вторник Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП на 0,2 п. п. до 1,2% в 2019 г. Это четвертое снижение прогноза с начала года, когда фонд ждал роста на 1,8%.
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Почему МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики на 2019 и 2020 годы

RT на русскомвчера в 16:38

МВФ ухудшил прогноз роста экономики России в 2019 году

Татар-информвчера в 16:56

МВФ вновь ухудшил прогноз роста российской экономики

Ведомостивчера в 16:41

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 год

Московский Комсомолецвчера в 22:50

АКРА ждет экономического роста РФ ниже 1% уже в этом году

Коммерсантъвчера в 16:06

Мировой экономике ухудшили прогноз

Росбалтвчера в 09:45

МВФ ухудшил оценку роста мирового ВВП на 2019 и 2020 годы

ТАССвчера в 09:40
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Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России

Обновлено вчера в 05:29
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Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
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Детские ЛОР-хирурги совместно с врачами из Красноярского края провели уникальную операцию по удалению опухоли из носоглотки.
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Ранее в МИД России заявили о стремлении некоторых политических сил в ЕС к демонизации Москвы и сохранению ненормального состояния двусторонних отношений.
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Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум.
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Власти закроют лагерь «Холдоми», где из-за пожара погибли дети

Обновлено в 01:24
Общество

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Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Экономика

Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»

ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие

Китай выступает за полный запрет ядерного оружия

«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено 22 июля в 23:02
Политика

Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено вчера в 04:33
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
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Армия и оружие

В США сообщили о двух подбитых иранских беспилотниках

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Почти 40 тыс. жителей потребовали ввести режим ЧС в Сибири

Авторы потребовали ввести режим ЧС на всей территории Сибири.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

Банк «Траст» подал иски на 57 млрд рублей к двум кипрским компаниям

Банк "Траст" подал иски в Арбитражный суд Москвы к кипрским компаниям Willow River Russian Housing Developments Ltd и Retail Chain Properties Limited на общую сумму свыше 57 млрд рублей, следует из материалов суда.
Обновлено в 01:54
Политика

«Батькивщина» вышла на третье место на выборах в Верховную Раду

Главное изменение среди фаворитов кампании – партия ВО «Батькивщина» вышла на третье место.
Обновлено вчера в 02:21
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Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната

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Армия и оружие

Швеция уже не может создать боевой самолет будущего в одиночку

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В Москву придет резкое похолодание

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Обновлено вчера в 09:22
Общество

Названы самые популярные зарубежные сериалы у россиян

По данным «Левада-центра», треть россиян не смотрят современные зарубежные сериалы.
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Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
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На дне Балтийского моря нашли загадочный корабль эпохи Возрождения

Ученые из университета Саутгемптона (Британия) нашли загадочный корабль на дне Балтийского моря. Судно относится к эпохе Возрождения.
Обновлено вчера в 05:42
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Назван снимающий усталость продукт

Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
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Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Экология

Мэрия Екатеринбурга не нашла причин для дыма в городе

В районе Екатеринбурга нет пожаров, которые могли бы послужить причиной задымления города.
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Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
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«Реал» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче

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В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
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