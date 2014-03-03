Экономика
МВФ вновь ухудшил прогноз роста российской экономикиВедомости вчера в 16:41
Экономисты вновь не верят в перспективы российской экономики – во вторник Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП на 0,2 п. п. до 1,2% в 2019 г. Это четвертое снижение прогноза с начала года, когда фонд ждал роста на 1,8%.
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Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53
Здоровье
Красноярские врачи удалили опасную опухоль из носоглотки подростка
Детские ЛОР-хирурги совместно с врачами из Красноярского края провели уникальную операцию по удалению опухоли из носоглотки.
Обновлено вчера в 23:03
Единоборства
Федерация бокса России проведет расследование смерти Дадашева
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Постпред России назвал условие для улучшения отношений с Евросоюзом
Ранее в МИД России заявили о стремлении некоторых политических сил в ЕС к демонизации Москвы и сохранению ненормального состояния двусторонних отношений.
Обновлено в 01:20
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России
Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено 22 июля в 23:02
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено вчера в 04:33
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие
В США сообщили о двух подбитых иранских беспилотниках
Обновлено вчера в 20:38
Экология
Почти 40 тыс. жителей потребовали ввести режим ЧС в Сибири
Авторы потребовали ввести режим ЧС на всей территории Сибири.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Банк «Траст» подал иски на 57 млрд рублей к двум кипрским компаниям
Банк "Траст" подал иски в Арбитражный суд Москвы к кипрским компаниям Willow River Russian Housing Developments Ltd и Retail Chain Properties Limited на общую сумму свыше 57 млрд рублей, следует из материалов суда.
Обновлено в 01:54
Политика
«Батькивщина» вышла на третье место на выборах в Верховную Раду
Главное изменение среди фаворитов кампании – партия ВО «Батькивщина» вышла на третье место.
Обновлено вчера в 02:21
Футбол
Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие
Швеция уже не может создать боевой самолет будущего в одиночку
Обновлено вчера в 21:28
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Названы самые популярные зарубежные сериалы у россиян
По данным «Левада-центра», треть россиян не смотрят современные зарубежные сериалы.
Обновлено в 01:40
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Наука
На дне Балтийского моря нашли загадочный корабль эпохи Возрождения
Ученые из университета Саутгемптона (Британия) нашли загадочный корабль на дне Балтийского моря. Судно относится к эпохе Возрождения.
Обновлено вчера в 05:42
Общество
Назван снимающий усталость продукт
Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Экология
Мэрия Екатеринбурга не нашла причин для дыма в городе
В районе Екатеринбурга нет пожаров, которые могли бы послужить причиной задымления города.
Обновлено в 01:34
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
«Реал» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче
Футболисты мадридского "Реала" по пенальти обыграли лондонский "Арсенал" в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 00:43
Авто
Назван срок, за который в России можно накопить на новый автомобиль
Обновлено вчера в 09:41
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40