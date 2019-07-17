Экономика
МВФ вновь ухудшил прогноз по росту ВВП РФ на 2019 годПРАЙМ 04:05
В январе МВФ понизил прогнозы по росту экономики РФ на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта – до 1,6% и 1,7% соответственно. В мае глава миссии МВФ в России Джеймс Роаф говорил, что МВФ в течение одного-двух месяцев представит уточненный прогноз по ВВП РФ.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:34, Вашингтон
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