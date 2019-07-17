Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста российского ВВПDP.RU 05:16

Согласно подсчетам, МВФ ухудшил оценку темпов роста ВВП РФ в 2019 году с 1,4 до 1,2%. "Рост экономики в 2019 году, по прогнозу, составит 1,2%, что обусловлено низкой оценкой роста в первом квартале, снижением цен на нефть и воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление", — говорится в сообщении.
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МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП России на 2019 год

Коммерсантъ08:12

Российская экономика не оправдала ожиданий МВФ

Lenta.ru08:03

МВФ вновь ухудшил прогноз по росту ВВП РФ на 2019 год

ПРАЙМ04:05

Прогноз по росту экономики России вновь ухудшен

Росбалт05:06

МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2019 году до 1,2%

Интерфакс04:48

МВФ ухудшил оценку роста российского ВВП

ТАСС04:18

МВФ ухудшил прогноз роста российского ВВП

DP.RU05:16
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Политика

Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:06
Политика

Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте

План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем «Бук»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына

Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог.
Обновлено в 09:08
Политика

Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму

В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 представлен официально

Компания Xiaomi официально анонсировала в Испании смартфон среднего класса Xiaomi Mi A3, который работает на «чистой» Android.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено

Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Политика

Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию

В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
Обновлено в 08:00
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Политика

Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс

Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Двое из задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной

Двое из семи ранее задержанных по статье "разбой" офицеров ФСБ России написали явку с повинной и признали свою вину в содеянном.
Обновлено в 08:21
Наука

Носорогов предложили отпугивать от мест охоты браконьеров дронами

Британские биологи предложили отпугивать носорогов от мест, где они с большой вероятностью могут стать добычей браконьеров, сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Ученые протестировали несколько способов отпугивания для носорогов: звуки сирены, летящие на разной высоте беспилотники и запах жгучего красного перца.
Обновлено в 08:24
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Роскачество разработало рекомендации по выбору арбуза, обращая внимание на продуктовые рынки и ярмарки в качестве места покупки, а также советуя постучать по арбузу и обратить внимание на корочку, которая не должна блестеть, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:05
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

Бузова встретилась с бывшим возлюбленным Третьяковым спустя 12 лет

Российская телеведущая Ольга Бузова увиделась с Романом Третьяковым спустя 12 лет после разрыва.
Обновлено в 04:20
Здоровье

Россиянок обследуют с помощью мобильных маммографов

В отдаленных районах Кузбасса появятся мобильные маммографы для диагностики рака.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина

В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Общество

В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.
Обновлено в 09:20
Политика

На Украине кандидат в депутаты пообещал «обломать рога» своему оппоненту

Лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Задержание росгвардейцев за подбрасывание наркотиков попало на видео

Обновлено в 09:26
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 09:00
Экономика

Отели в Турции снизили цены для россиян

Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
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