Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста российского ВВПDP.RU 05:16
Согласно подсчетам, МВФ ухудшил оценку темпов роста ВВП РФ в 2019 году с 1,4 до 1,2%. "Рост экономики в 2019 году, по прогнозу, составит 1,2%, что обусловлено низкой оценкой роста в первом квартале, снижением цен на нефть и воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление", — говорится в сообщении.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:28, Вашингтон
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