Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста российского ВВПDP.RU 05:16

Согласно подсчетам, МВФ ухудшил оценку темпов роста ВВП РФ в 2019 году с 1,4 до 1,2%. "Рост экономики в 2019 году, по прогнозу, составит 1,2%, что обусловлено низкой оценкой роста в первом квартале, снижением цен на нефть и воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление", — говорится в сообщении.
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Прогноз по росту экономики России вновь ухудшен

Росбалт05:06

Российская экономика не оправдала ожиданий МВФ

Lenta.ru08:03

МВФ ухудшил прогноз роста российского ВВП

DP.RU05:16

МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП России на 2019 год

Коммерсантъ08:12

МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2019 году до 1,2%

Интерфакс04:48

МВФ ухудшил оценку роста российского ВВП

ТАСС04:18

МВФ вновь ухудшил прогноз по росту ВВП РФ на 2019 год

ПРАЙМ04:05
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:28, Вашингтон
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
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Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
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Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
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Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
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Политика

МИД Украины протестует против продления ареста морякам

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против продления ареста военнослужащих украинских ВМС, задержанных в Керченском проливе, еще на три месяца.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Политика

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53
Политика

В России перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Футбол

«Зенит» хочет приобрести Гилерме

Вратарь сборной России и московского "Локомотива" Маринато Гилерме может продолжить карьеру в "Зените".
Обновлено в 10:35
Политика

Организацию «Всемирный конгресс украинцев» признали в РФ нежелательной

Минюст России внес в перечень нежелательных в стране организаций канадское неправительственное движение «Всемирный конгресс украинцев» 17 июля.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Баренцевом море при погружении пропали два дайвера

В районе полуострова Немецкий в Печенгском заливе пропали два дайвера.
Обновлено в 03:26
Здоровье

В Казани будет усилен санитарно-карантинный надзор

Напомним, чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 22 по 27 августа.
Обновлено в 10:29
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Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером

Обновлено в 09:49
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Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика

Евросоюз призывает Россию взять на себя вину за крушение MH17

Ответственность за крушение малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году должна взять на себя РФ, уверены в ЕС.
Обновлено вчера в 22:19
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
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Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»

Обновлено в 00:16
Экономика

Отели в Турции снизили цены туристов из России

Турецкие отели снизили цены для туристов из России на размещение в июле и августе на 10–15%.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Задержание подкинувших наркотики росгвардейцев попало на видео

Незадолго до описанных событий 16-летний юноша набрал номер "112" и попросил о помощи: "Подкинули наркотики и требуют денег".
Обновлено в 09:33
Происшествия

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развёлся с «Мисс Москва»

По некоторым данным причиной развода мог стать пост Оксаны в Инстаграм, где она выразила надежду, что когда-нибудь её сын сможет стать наследным принцем или королём. дело в том, что в Малайзии не разрешают называть кого-либо высокими титулами без официального подтверждения.
Обновлено в 07:01
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Транспорт

Россиян захотели заставить платить за проезд по бесплатным дорогам

Документ разрешает взимать плату за проезд на автодорогах и мостах Крайнего Севера, даже если у них нет бесплатной альтернативы (по нынешнему законодательству это невозможно).
Обновлено в 10:49
Политика

Лидер ХДС Крамп-Карренбауэр станет новым министром обороны Германии

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила грамоту о назначении на пост министра обороны ФРГ вместо покинувшей эту должность Урсулы фон дер Ляйен, кандидатуру которой накануне Европарламент утвердил председателем Еврокомиссии.
Обновлено в 05:48
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:17
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Apple может вернуть радужный логотип

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Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры

Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
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