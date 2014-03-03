Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 годМосковский Комсомолец вчера в 22:50
Как говорится в докладе МВФ по мировой экономике World Economic Outlook, по итогам этого года рост мировой экономики составит 3,2%, следующего - 3,5%. Таким образом, прогноз понижен на 0,1%.
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Оценка роста экономики России была снижена в 2019 году на 0,4 п. п.— до 1,2%, в 2020-м — прогноз улучшен на 0,2 п. п., до 1,9%, говорится в июльском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).Коммерсантъвчера в 12:14
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Общество
Челябинскую область накрыло вонючей дымкой
Обновлено в 03:33
Общество
«Яндекс» подал иск к владельцу бренда шоколадной пасты Alisa
«Мунитор группе» принадлежат три товарных знака, под которыми продавали популярную в 90-е гг. шоколадную пасту Alisa.
Обновлено в 04:56
Финансы
Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
Обновлено в 02:10
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Общество
Госдума приняла закон о новых пособиях на ребенка
Госдума приняла в третьем чтении закон о ежемесячных выплатах в связи с рождением ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Экономика
Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло
Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.
Обновлено в 06:30
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Политика
На Украине начнут продавать позолоченные бюсты Зеленского
На Украине с завтрашнего дня стартуют продажи гипсовых бюстов президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание «Украинские новости» в среду, 24 июля.
Обновлено в 06:36
Космос
Астероид размером с египетскую пирамиду пролетит рядом с Землей
Астероид размером с пирамиду в Гизе сегодня пролетит рядом с Землей.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой
Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Единоборства
Усик посвятил стихи умершему после боя Дадашеву
Боксер выразил соболезнования близким погибшего и посвятил Дадашеву стихи.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Более 17 тысяч беженцев покинули лагерь Рукбан
Благодаря России и Сирии более 17 тысяч человек покинули лагерь беженцев Рукбан, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия
В Чите задержали 16 членов ОПГ за торговлю героином
Полицейские в Чите задержали 16 членов организованной группы, занимавшихся сбытом героина, сообщила в среду Забайкальская краевая прокуратура.
Обновлено в 05:47
Футбол
СМИ узнали о желании «Краснодара» купить игрока «Сент-Этьена»
По информации издания, российский клуб предложил за игрока €12–13 млн, а самому футболисту трехлетний контракт с годовым окладом €3 млн, что в три раза больше, чем Кабелля зарабатывает во Франции.
Обновлено в 05:29
Кино
Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»
В честь «творческого воскресенья» Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
Обновлено в 05:10
Авто
Ducati расширяет дилерскую сеть в России
Компания Ducati планирует масштабное расширение дилерской сети и объявляет конкурс среди компаний, специализирующихся на ведении мотоциклетного и автомобильного бизнеса в России.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
F-22 испытали в режиме «горячего кресла»
Обновлено в 05:48
Наука
Ученые: скифы и сарматы произошли от алтайских народов
Обновлено вчера в 22:32
Общество
МИД РФ предупредил о забастовках в аэропортах Италии 26 июля
Как отмечают местные СМИ, забастовки транспортников будут продолжаться в Италии всю неделю.
Обновлено в 04:23
Политика
Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
Ранее стало известно, что Европейская комиссия готова установить рабочие отношения с любым новым премьер-министром Великобритании.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Российским БМП и БТР установят новые пушки
Сообщается, что варианты новых пушек для БТР и БМП показали на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 05:09