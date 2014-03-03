Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 годМосковский Комсомолец вчера в 22:50

Как говорится в докладе МВФ по мировой экономике World Economic Outlook, по итогам этого года рост мировой экономики составит 3,2%, следующего - 3,5%. Таким образом, прогноз понижен на 0,1%.
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с чего всё началось
Оценка роста экономики России была снижена в 2019 году на 0,4 п. п.— до 1,2%, в 2020-м — прогноз улучшен на 0,2 п. п., до 1,9%, говорится в июльском обзоре
 мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).
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