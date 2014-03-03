с чего всё началось

Как говорится в докладе МВФ по мировой экономике World Economic Outlook, по итогам этого года рост мировой экономики составит 3,2%, следующего - 3,5%. Таким образом, прогноз понижен на 0,1%.

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 год

Общество «Яндекс» подал иск к владельцу бренда шоколадной пасты Alisa «Мунитор группе» принадлежат три товарных знака, под которыми продавали популярную в 90-е гг. шоколадную пасту Alisa.

Финансы Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.

Происшествия Навальный сообщил о своем задержании Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.

Общество Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль» Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».

Происшествия СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Общество Госдума приняла закон о новых пособиях на ребенка Госдума приняла в третьем чтении закон о ежемесячных выплатах в связи с рождением ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Экономика Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.

Политика В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.

Политика На Украине начнут продавать позолоченные бюсты Зеленского На Украине с завтрашнего дня стартуют продажи гипсовых бюстов президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание «Украинские новости» в среду, 24 июля.

Космос Астероид размером с египетскую пирамиду пролетит рядом с Землей Астероид размером с пирамиду в Гизе сегодня пролетит рядом с Землей.

Шоу-бизнес Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.

Единоборства Усик посвятил стихи умершему после боя Дадашеву Боксер выразил соболезнования близким погибшего и посвятил Дадашеву стихи.

Армия и оружие Более 17 тысяч беженцев покинули лагерь Рукбан Благодаря России и Сирии более 17 тысяч человек покинули лагерь беженцев Рукбан, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Происшествия В Чите задержали 16 членов ОПГ за торговлю героином Полицейские в Чите задержали 16 членов организованной группы, занимавшихся сбытом героина, сообщила в среду Забайкальская краевая прокуратура.

Футбол СМИ узнали о желании «Краснодара» купить игрока «Сент-Этьена» По информации издания, российский клуб предложил за игрока €12–13 млн, а самому футболисту трехлетний контракт с годовым окладом €3 млн, что в три раза больше, чем Кабелля зарабатывает во Франции.

Кино Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика» В честь «творческого воскресенья» Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».

Авто Ducati расширяет дилерскую сеть в России Компания Ducati планирует масштабное расширение дилерской сети и объявляет конкурс среди компаний, специализирующихся на ведении мотоциклетного и автомобильного бизнеса в России.

Общество МИД РФ предупредил о забастовках в аэропортах Италии 26 июля Как отмечают местные СМИ, забастовки транспортников будут продолжаться в Италии всю неделю.

Политика Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании Ранее стало известно, что Европейская комиссия готова установить рабочие отношения с любым новым премьер-министром Великобритании.

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Происшествия Северная Корея захватила российское судно 1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

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