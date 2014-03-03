Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годыREGNUM 10:25
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
Энергетика
Цена на газ для украинцев снизится на 5,5% в августе
На Украине с 2014 г. в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) происходило неоднократное повышение цены на газ для населения: суммарно стоимость 1 тыс. м3 газа выросла с 725 грн. в 2013 г. до 8549 грн. с 1 ноября 2018 г. Напомним, что за первые 5 месяцев 2019 г. Украина импортировала газа на 800 млн долл.
Обновлено в 16:35
Политика
Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам
В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Трамп заявил о необходимости сотрудничества с Россией
Дональд Трамп заявил о необходимости сотрудничества США с Россией. Слова американского лидера приводит "Интерфакс".
Обновлено в 14:48
Политика
Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.
Обновлено в 02:54
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено в 15:04
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Здоровье
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
Обновлено в 16:20
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Политика
США ввели санкции против ряда граждан Нигерии за «подрыв демократии»
США ввели визовые санкции против ряда граждан Нигерии за "подрыв демократии", сообщил госдепартамент в заявлении.
Обновлено в 15:33
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика
Как глава ЦИК может изменить ход предвыборной кампании в Мосгордуму
Встречей с кандидатами Памфилова показала, что готового решения у власти пока нет, но ЦИК настроена на непредвзятый анализ ситуации с московскими выборами, говорит политолог Александр Пожалов.
Обновлено в 16:01
Футбол
Пляжный футбол. Россия разгромила Молдавию в отборе на чемпионат мира
В матче отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу 2019 года сборная России в "Лужниках" разгромила национальную команду Молдавии, забив восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Федор Земсков, дубль – Борис Никоноров и Дмитрий Шишин, а также по разу отличились Артур Папоротный и Алексей Макаров.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Футбол
Хадсон-Одои подпишет пятилетний контракт с «Челси»
Полузащитник Каллум Хадсон-Одои согласился продлить контракт с лондонским «Челси».
Обновлено в 15:11
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поразила поклонников откровенной фотосессией с лошадью
Снимок поражает не только красивой девушкой в кадре, но и прекрасным пейзажем.
Обновлено в 13:13
Политика
Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы
В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Volkswagen выпустил миллионный Touareg
С конвейера завода Volkswagen в Братиславе сошел миллионный Touareg; по этому случаю производитель представил специальную версию модели — One million.
Обновлено в 08:41
Политика
Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено в 13:03