Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годыREGNUM 10:25

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
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МВФ вновь ухудшил прогноз роста российской экономики

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МВФ ухудшил оценку роста мирового ВВП на 2019 и 2020 годы

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
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Цена на газ для украинцев снизится на 5,5% в августе

На Украине с 2014 г. в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) происходило неоднократное повышение цены на газ для населения: суммарно стоимость 1 тыс. м3 газа выросла с 725 грн. в 2013 г. до 8549 грн. с 1 ноября 2018 г. Напомним, что за первые 5 месяцев 2019 г. Украина импортировала газа на 800 млн долл.
Обновлено в 16:35
Политика

Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам

В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Трамп заявил о необходимости сотрудничества с Россией

Дональд Трамп заявил о необходимости сотрудничества США с Россией. Слова американского лидера приводит "Интерфакс".
Обновлено в 14:48
Политика

Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса

Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.
Обновлено в 02:54
Общество

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено в 15:04
Политика

Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Здоровье

В России захотели устранить главную проблему скорой помощи

Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
Обновлено в 16:20
Происшествия

Экс-замдиректора ФСИН просят приговорить к 9 годам колонии

Обновлено в 16:43
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском

Обновлено в 05:27
Происшествия

Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина

В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Два геолога погибли при падении вездехода в ущелье на Камчатке

Обновлено в 10:31
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Обновлено в 12:01
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ЛГБТ-активистка Елена Григорьева была убита возле своего дома

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Русская жена экс-короля Малайзии согласилась сделать ДНК-тест

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США ввели санкции против ряда граждан Нигерии за «подрыв демократии»

США ввели визовые санкции против ряда граждан Нигерии за "подрыв демократии", сообщил госдепартамент в заявлении.
Обновлено в 15:33
Здоровье

Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню

Обновлено в 13:20
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

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Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика

Как глава ЦИК может изменить ход предвыборной кампании в Мосгордуму

Встречей с кандидатами Памфилова показала, что готового решения у власти пока нет, но ЦИК настроена на непредвзятый анализ ситуации с московскими выборами, говорит политолог Александр Пожалов.
Обновлено в 16:01
Футбол

Пляжный футбол. Россия разгромила Молдавию в отборе на чемпионат мира

В матче отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу 2019 года сборная России в "Лужниках" разгромила национальную команду Молдавии, забив восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Федор Земсков, дубль – Борис Никоноров и Дмитрий Шишин, а также по разу отличились Артур Папоротный и Алексей Макаров.
Обновлено в 15:40
Происшествия

В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами

Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Футбол

Хадсон-Одои подпишет пятилетний контракт с «Челси»

Полузащитник Каллум Хадсон-Одои согласился продлить контракт с лондонским «Челси».
Обновлено в 15:11
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
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Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поразила поклонников откровенной фотосессией с лошадью

Снимок поражает не только красивой девушкой в кадре, но и прекрасным пейзажем.
Обновлено в 13:13
Политика

Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы

В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Volkswagen выпустил миллионный Touareg

С конвейера завода Volkswagen в Братиславе сошел миллионный Touareg; по этому случаю производитель представил специальную версию модели — One million.
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Политика

Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
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