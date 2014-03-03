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Энергетика Цена на газ для украинцев снизится на 5,5% в августе На Украине с 2014 г. в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) происходило неоднократное повышение цены на газ для населения: суммарно стоимость 1 тыс. м3 газа выросла с 725 грн. в 2013 г. до 8549 грн. с 1 ноября 2018 г. Напомним, что за первые 5 месяцев 2019 г. Украина импортировала газа на 800 млн долл.

Политика Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.

Политика Трамп заявил о необходимости сотрудничества с Россией Дональд Трамп заявил о необходимости сотрудничества США с Россией. Слова американского лидера приводит "Интерфакс".

Политика Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.

Общество В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.

Политика Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Энергетика Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.

Здоровье В России захотели устранить главную проблему скорой помощи Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.

Экономика Поток мигрантов в Россию признали аномальным Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.

Происшествия Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.

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Футбол Пляжный футбол. Россия разгромила Молдавию в отборе на чемпионат мира В матче отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу 2019 года сборная России в "Лужниках" разгромила национальную команду Молдавии, забив восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Федор Земсков, дубль – Борис Никоноров и Дмитрий Шишин, а также по разу отличились Артур Папоротный и Алексей Макаров.

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