Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годыREGNUM 10:25

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
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